Arranca evento tecnológico WOBI on Entrepreneurship

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue el encargado de inaugurar el WOBI on Entrepreneurship, el encuentro que se realiza del 29 al 30 de octubre en Expo Guadalajara, en el que los emprendedores tendrán la oportunidad de participar en talleres, conferencias y participar en reuniones B2B.Durante el arranque, el mandatario estatal resaltó que su administración ha dado prioridad al apoyó a emprendedores, a la generación de nuevas empresas y a los eventos que llegan a enriquecer a aquellos que buscan invertir tiempo y esfuerzo en generar nuevos empleos, por lo que el Gobierno destino 6.5 millones de pesos para apoyar este encuentro, lo que representa el subsidio para los participantes, que en lugar de pagar 13 mil pesos, pagaron solo mil 900 para participar.“Hoy estamos impulsando a líderes emprendedores, a líderes emergentes que se atrevan. Vemos en el mundo, no sólo en el ámbito empresarial sino en el político, en el religioso, cómo hoy los líderes con arrojo, que arriesgan pueden llegar a tener un gran liderazgo sin importar las antes grandes compañías, las grandes organizaciones”.Sandoval Díaz resaltó que el éxito de empresarios jaliscienses ha sido porque no le han tenido miedo al fracaso, y porque saben que para hacer frente al camino hay que dotarse de conocimientos y herramientas; destacó que hoy Jalisco busca impulsar el talento de quienes son el presente y el futuro del país, “porque de aquí pueden surgir muchos proyectos que generan más y mejores oportunidades que se van a convertir en empleos”.Se detalló que por su parte, a través de la iniciativa Bienemprendo de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) se busca apoyar, encaminar e impulsar a los emprendedores, por lo que se subsidiarán dos mil pases al evento; y se recordó que a través de FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial) se han invertido más de 310 millones de pesos para estimular el desarrollo de microempresarios y emprendedores“En Jalisco, tenemos un gran ecosistema en materia tecnológica, de innovación; hoy hemos impulsado mucho el acercamiento con las universidades y pues les deseamos el mejor de los éxitos, que lo aprovechen, porque vamos a tener WOBI para muchos años”.Este tipo de eventos, como otros que se han realizado en ocasiones anteriores en la ciudad, consolidan a Jalisco como un referente en el sector de las tecnologías, así como en la generación de conocimiento y mano de obra calificada en empresas de componentes electrónicos, así como de alta tecnología e incluso el sector aeroespacial. Se espera que con el proyecto de Ciudad Creativa digital (CCD), este campo siga creciendo tanto al interior, como al exterior de la entidad.Durante WOBI on Entrepreneurship, se realizarán ocho conferencistas de talla internacional, entre ellos destaca la participación de Guy Kawasaki, quien fue estratega de negocios de Apple, Gaz Alazraki, director de la película Nosotros los Nobles y Tom Peters considerado uno de los pensadores de negocios más influyentes de las últimas tres décadas.

