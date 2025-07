Astronauta sugiere más inversión aeroespacial

El astronauta mexicano José Hernández Moreno consideró fundamental el desarrollo de un componente aeroespacial en el país con mayor inversión, lo que permitiría a los investigadores ampliar sus áreas de estudio y llegar a comercializar sus ideas.De esta manera, dijo en rueda de prensa, México será un poco más competitivo dentro de la comunidad aeroespacial del mundo.Refirió que desde hace cuatro años, en que ayudó al proceso de creación de la Agencia Espacial Mexicana, no cuenta con una relación formal con ese organismo “y me gustaría tenerla, pero entiendo que tiene poco presupuesto”.Por lo tanto, planteó que se destine más recursos a la agencia espacial y así podría iniciarse la construcción de satélites y la selección de astronautas mexicanos que puedan ser enviados a entrenar a la NASA.Hernández Moreno, quien viajó al espacio en el transbordador Discovery en 2009, indicó que además del gobierno, también la iniciativa privada debe invertir en el estudio y desarrollo aeroespacial y de la ciencia en general.“Para que puedan seguir sus estudios los investigadores y no se queden estancados sin desarrollar las ideas. Lo ideal sería desarrollarlas hasta el nivel de comercializarlas, y para llegar a ese punto el gobierno necesita invertir más”, reiteró.Luego de su conferencia “Alcanzando las Estrellas”, dentro de la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, resaltó que la llamada fuga de cerebros se evita con más inversión y creando un ambiente donde los ingenieros o doctores puedan desarrollar sus conocimientos.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .