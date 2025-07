Publican los fracasos tecnológicos del 2014

Tener éxito significa que una tecnología resuelve un problema, ya sea instalada en mil millones de smartphones o usada por unos cuantos científicos haciendo un trabajo especializado. Pero muchas tecnologías, puede que la mayoría, no tienen éxito. Habitualmente porque no logran conseguir la escala de adopción que conseguiría que fueran relevantes.Google Glass

En 2012, Google presentó Glass en sociedad, unas gafas computerizadas capaces de mostrar al portador mapas y correos y sacar fotos y vídeos de lo que estuviese mirando. Pero para finales de este año, las esperanzas de que el ordenador portable, que cuesta mil 500 dólares fuera un éxito de ventas estaban por los suelos. La mitad de los desarrolladores de aplicaciones consultados han dejado de trabajar en aplicaciones para Glass y la presentación pública de Google Glass se ha pospuesto para este año.Exoesqueleto Eeg de Brasil

Conseguir que un paralítico se levantara de una silla de ruedas, saliera a un campo de fútbol e hiciera el saque inaugural del Mundial de 2014. Este era el ambicioso plan ideado por el experto en interfaces mente-máquina Miguel Nicolelis, un profesor de la Universidad de Duke (EU). Tras conseguir 15 millones de dólares del gobierno de Brasil, su equipo se dio prisa por construir y poner en marcha un exoesqueleto robótico movido por los pensamientos del usuario. Pero el plan era demasiado audaz. Exigía recoger las señales cerebrales con un casco de electroencefalografía. Por consecuencia las señales producidas de esta forma no fueron lo suficientemente buenas como para controlar un exoesqueleto.Bitcoin

Se suponía que este iba a ser el gran año de Bitcoin. Pero lo que ha pasado es que parece que la moneda electrónica se está estancando. El valor de un bitcoin ha caído un 62 por ciento a unos 310 dólares desde enero de 2014 y lo que es más preocupante para este dinero matemático es que sólo se está usando para mover la misma cantidad de dinero que hace un año, unos 60 millones de dólares diarios.Células Stap

En enero del año pasado un equipo en Japón y otro en la Universidad de Harvard (EU) publicaron dos artículos de alto perfil en la revista Nature donde afirmaron que podían convertir cualquier célula en una célula madre simplemente bañándola en ácido (las siglas del método STAP en inglés son las de adquisición de pluripotencia disparada por estímulos). La receta fácil y rápida parecía demasiado buena para ser verdad y lo era. Cuando otros laboratorios no consiguieron replicar el proceso quedó claro que los resultados los había fabricado una investigadora joven y ambiciosa.Pantallas de iPhone de zafiro

El iPhone 6 desvelado por Apple en septiembre era más grande, depurado y potente que los modelos anteriores, pero no tenía la pantalla hecha de zafiro, un cristal transparente que Apple esperaba fuese un éxito con los consumidores de sus teléfonos de 700 dólares. Apple contrató a GT Advanced Technologies, un desarrollador de innovadores hornos para producir cristales de zafiro. Pero la empresa no tenía experiencia produciendo cristales en cantidades comerciales ni en cumplir con las duras exigencias de plazos de Apple. Los problemas no hicieron más que crecer. Los grandes y pesados bloques de zafiro necesarios para las pantallas de teléfono.Antenas de Aereo

Una start-up llamada Aereo imaginó una forma de combinar diminutas antenas y un gran vacío legal para resolver ese problema. Por 10 dólares al mes, la empresa activaba una antena del tamaño de una moneda en sus instalaciones, capturaba las señales de televisión y las enviaba a través de la web a tu teléfono. Pero los emisores, entre ellos ABC y CBS no perdieron el tiempo en poner una denuncia y afirmaron que Aero debía pagar "derechos de retransmisión" igual que hacen los proveedores de televisión por cable. Aereo no tenía un plan B.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .