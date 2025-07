Estudiantes del ITESO destacan en concurso de nano-satélites

El interés por la industria aeroespacial llevó a cinco estudiantes del ITESO a participar en el concurso CanSat, de elaboración de satélites con una lata de refresco de 355 mililitros, y a quedarse con el segundo lugar de la contienda, organizada por la Universidad de Guadalajara con el aval del Consejo Aeroespacial del Estado de Jalisco y de la Agencia Espacial Mexicana.El equipo estuvo integrado por Andrea Carillo Flores, Erik Espíndola Pérez, Luis Santana Camargo y Raúl Santander Tirado, de Ingeniería en Nanotecnología, y José Manuel Sosa Pérez, de Ingeniería Electrónica, quienes tuvieron la misión de construir un satélite que tomara fotografías de Guadalajara."Tenía que ser funcional, porque (el satélite) lo íbamos a elevar con un globo de helio. Tenía que alcanzar una altitud de cuatro kilómetros, se tenía que soltar del globo, caer, y nosotros teníamos que recuperarlo", explica Sosa Pérez.Además de aplicar lo aprendido en los laboratorios del ITESO para la construcción del satélite, hicieron ajustes a la misión conforme se fueron presentando fallas técnicas. Los estudiantes señalan que en el proceso aprendieron a trabajar en equipo y ya planean volver a participar.MARCO TEÓRICOUn CanSat es un satélite del tamaño de una lata de refresco cuya misión puede ser recoger datos o efectuar retornos controlados. Estos aparatos normalmente deben ser completamente autónomos, es decir, no pueden recibir instrucciones desde el suelo durante el vuelo. Lo que sí deben efectuar son transmisiones de datos. Las antenas se pueden montar externamente, pero el diámetro del satélite no se puede alterar hasta que no haya salido del cohete si se lanza por medio de éste. Montan normalmente un paracaídas que permite su recuperación.Se usan como introducción a la tecnología espacial por su pequeño coste. Los datos que recopila se hacen mediante sensores que en nuestro caso serán de presión y temperatura, además de un acelerómetro. Se sabe bien que las muestras que toman los sensores son análogas, sin embargo para poder transmitir dichos datos debemos procesarlo mediante un controlador, el cual permitirá enviar los datos a manera de un código, mismo que se tendrá que descifrar en el receptor.Dichos datos pueden servir para medir la velocidad que lleva el viento y con ello poder pronosticar lluvias, y tal vez la duración de ellas; esto puede sonar sin sentido ya que existen muchas otras maneras de saber estos pronósticos, sin embargo hay muchas regiones del país en las que no es fácil saber este tipo de información y se podría instalar en una parte alta este CanSat sin necesidad de dejarlo caer.Incluso para saber poco tiempo antes realizar un evento, ya que como podemos ver últimamente el clima no es nada coherente ni obedece muy bien a los pronósticos de un día anterior.

