Tunning Club de aniversario

En días pasados se llevó a cabo la concentración de aniversario que organizo el club Kolben Vags, evento en que muchos amantes del automovilismo y sobre todo del género Volkswagen (VW), más de 400 autos de la línea se dieron cita para felicitar al club y sus integrantes, quienes atentos atendieron cual buen anfitriones, saludamos a integrantes de clubes como: Solitarios Volks, RCV, KDF Waguen, New Volks, Rreich, Eurowagen, Euro Lovers, Westside, Four Fuction, Cabrios GDL, Bettles GDL, Pig volks, Karman VIP, Unique, MK1 Madnes, Dentro del style, Old and Volks, Germany toys, Stil welt, Balatas Volks, entre otros. El ambiente que se vivió fue totalmente familiar, desde niños de 3 años hasta niños de 70 años que se divierten y conviven en esta gran pasión llamada automovilismo.

