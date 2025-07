Videojuegos: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Sony PlayStation incursionó en el mercado de las videoconsolas durante la comprendida quinta generación. Sus competidores, siendo francos, no eran demasiado fuertes. Nintendo 64, a pesar de tener varios de los títulos más emblemáticos de la industria, no generó las ganancias prospectadas. Por su parte, Sega Saturn fue el primer paso a una crisis de la cual no se repondría jamás. Pese a esto, la PlayStation se ganó sus altos reconocimientos por méritos propios. Entre los títulos que este nuevo hardware aportó al mundillo, se nombran grandes como “Metal Gear”, “Gran Turismo”, “Final Fantasy” y, cómo no, “Crash Bandicoot”.

Este carismático marsupial desarrollado por la casa Naughty Dog no tardó nada en convertirse en la mascota de la joven consola. Sus spots publicitarios declaraban guerra campal a la mascota de su principal competencia Nintendo, con quien Sony ya tenía una mala relación de negocios y algunos contratos rotos. La lucha no se limitaba a los spots publicitarios, se palpaba en la diferencia de enfoques, en la propia jugabilidad.

Naughty Dog es una desarrolladora que trabaja sobre las ideas de otros, pero logra imprimir carisma y dejar su huella particular en cada obra. Esto se puede ver desde “Crash”, hasta la saga “Uncharted”, pasando por “The last of us”, y siendo obvia en “Jak & Daxter”, todas obras cuyos referentes son fácilmente identificables, pero que tienen un sello que les hace grandes juegos.

“Crash Bandicoot” trabajaba con el recién explorado plataformero en 3D, pero se ceñía a las formulas ya exitosas de avance en 2D, y lo llevaba un paso adelante al mezclar las diferentes perspectivas.

Otro factor que garantizaba su éxito fue la mayor capacidad gráfica que la PlayStation lograba gracias al uso de CD-ROMs, que permitían almacenar mayor información. Esto le aseguro tener una paleta de colores más completa, escenarios con más detalles y personajes mejor formados, sin mencionar que permitía colocar una banda sonora compuesta de más canciones, aunque no fueran muy variadas.

A la fecha, la trilogía original de juegos que salió para la PlayStation sigue siendo una de las joyas más grandes de la corona en el mundo de los videojuegos. Tras la pérdida de su licencia por Naughty Dog, la leyenda fue de apoco muriendo, hasta que la desarrolladora Activision, en una decisión de mercado que apelaba directamente a la nostalgia decidió relanzar la trilogía original con gráficos remasterizados.

“Crash Bandicoot N. Sane Trilogy” tiene destinado el 30 de junio del 2017 como fecha de lanzamiento.

Noticias recientes dan a entender que posiblemente no sea exclusivo de la consola PlayStation 4, sino que quizá esté disponible también para la nueva Nintendo Switch y, siendo este el caso, tampoco podríamos descartar a la Xbox One. No obstante, aún no se ha confirmado nada, y sin una declaración oficial será necesario ser pacientes y estar al tanto de más información.

