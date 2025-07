Videojuegos: Device 6

Conforme la tecnología móvil iba avanzando, el mundo de los vídeojuegos presentía el advenimiento de una nueva plataforma en la que se podrían diseñar nuevas experiencias interactivas, pensadas para un hardware con limitaciones de espacio que fueran aptas tanto para celulares como para Tablets. En este espacio, predominan los juegos con mecánicas simples, dado la falta de botones, con una marcada tendencia a los plataformeros o al recurso de niveles para mantener pequeñas sesiones de juego controladas a las que se pueda volver en los momentos de ocio y sean accesibles a todo público. Por estas razones, no suele haber juegos que destaquen en este medio.

“Device 6” es una de las cada vez más comunes excepciones. Se estructura como una novela interactiva con pocas imágenes en la que la atención del jugador es clave para el desarrollo de la historia. Explotando los recursos del espacio móvil, el juego irán obstaculizando nuestro progreso en la historia con el cambio de perspectivas del texto o nuestra participación para la resolución de un puzle que nos dé acceso a más cuadros de diálogo.

La historia comprende una grato y cumplido esfuerzo por introducirnos en la confusa situación de Anna, la protagonista a la que interpretamos, y por quien debemos descifrar una serie de puzles para ayudarla a escapar de una isla a la que llegó bajo borrosas circunstancias. Unas estatuas que nos dirigen mensajes extraños son lo único que nos acompaña en este lugar, y dan la impresión de estar orquestadas por alguien tras bambalinas que parece espiarnos a cada paso, desafiándonos con las pruebas.

Diferentes efectos de sonido e imágenes colaboran a la inmersión del jugador, amenizando el ambiente y concediéndole cierto grado de confusión estrambótica. Los puzles no se limitan sólo a acciones concretas, la interpretación del texto es clave para dar cuenta de la historia y avanzar en la misma. Su idioma es el inglés, pero no es uno demasiado complicado, e incluso en los momentos en los que la relectura es obligada no suele ser una barrera significativa.

Su duración no es mucha, pero es un proyecto interesante en cuanto que logra combinar la literatura con el videojuego para crear una obra con identidad propia. En un libro hubiera resultado incomodo de leer, pues las letras cambian constantemente de dirección conforme la protagonista sube las escaleras o dobla un esquina, teniendo que leerse en ascensión o en sentido opuesto respectivamente. Así el juego aprovecha las limitaciones del espacio móvil, sacándoles provecho para hacer una experiencia inmersiva, al grado que sería más complicado en una consola o un computador.

Simogo es una desarrolladora a la cual se debe prestar especial atención, ya que éste no es el único título que logra mantener una experiencia de juego más que decente. Pero sobre el resto, “Device 6” destaca por la naturalidad por su poco usual propuesta y magnifica ejecución.

