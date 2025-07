Videojuegos: Project Scorpio

Recientemente, Microsoft ha presentado oficialmente las características de su nueva máquina de entretenimiento, el Project Scorpio, que vendría a remplazar a los dos hardware anteriores, Xbox One y Xbox One S, con una serie de características que les abarca en un nuevo único dispositivo.

Uno de los puntos fuertes de Scorpio es ofrecer juegos a 4k de resolución. Es el objetivo que tiene Microsoft con la nueva consola, pero este esfuerzo dependerá no sólo del hardware, sino del trabajo de los estudios desarrolladores a la hora de crear los juego. Para aclarar, si bien es cierto que la consola tendrá la capacidad gráfica, si el juego no ha sido desarrollado para la resolución 4k, no será un apartado en el que se deba prestar mucha atención.

Haciendo un repaso rápido de sus características técnicas, la nueva consola cuenta con un CPU de 8 núcleos X68 custom @2,3 Ghz; un disco duro mínimo de 1TB con tamaño de 2,5 pulgadas; CPU/gráfica de 40 unidades custom @ 1.172 MHz; Lector Blu-ray 4k UHD; Memoria RAM de 12GB GDDR5 @ 326GB/s; Potencia de 6 terafloops.

Si al lector le parece abrumador este pequeño y poco detallado repaso, que tenga en cuenta que su reacción es intencionada, pues desde aquí consideramos que estás especificaciones pueden llamar la atención de un diseñador o —y tan sólo quizá— de un ludifilo, pero sería extraño que el ludo consumidor casual sintiera interés.

A sus impresionantes mejoras técnicas se le suma la accesibilidad a todo el catálogo de juegos con el que ya se contaba en Xbox One desde su primer lanzamiento, aunque con mejoras en los FPS (Frames Per Second), a los tiempos de carga y la resolución de la imagen. Esto, también aplica para la cada vez más extensa lista de juegos retro-compatibles de la Xbox 360, y para aderezar aún más, se especula que la retro-compatibilidad alcanzará incluso los juegos de la primer Xbox salida al mercado en 2001. Aunque respecto a esto último aún no han nada asegurado.

Aún no se ha filtrado un catálogo de juegos que aprovechen las capacidades de esta nueva consola, y aunque se especula que se podrán jugar juegos en VR, todavía no se confirma ni la creación de un periférico que lo permita ni algún juego que tenga esa característica. Además, Project Scorpio funcionará con todos los accesorios de las Xbox One anteriores, excepto el Kinect, cuyo uso dependerá de un adaptador que se debe comprar por separado.

No hay una fecha específica para el lanzamiento a la venta del Project Scorpio, pero se ha anunciado que será para finales de 2017, lo que vuelve probable que sea tenga acceso a él para octubre, adelantándose a las ventas del Black Friday tal como pasó con la Xbox One S.

De momento, y dada la información actual, no parece haber mucha prisa por saltar de lleno a la emoción de esta nueva consola. Si no cuentas con un televisor 4k, o si no te hace especial ilusión jugar “Forza 6” o “Gears Of War 4” en una definición espectacular, es probable que la mesura sea la postura adecuada frente al Project Scorpio.

