Videojuegos: Conferencia E3 2017

Como todos los años, se ha llevado cabo la más importante conferencia de vídeojuegos: E3.

El evento se dividió en siete diferentes presentaciones, tres de ellas ocupadas por Microsoft, Sony y Nintendo, las principales casas creadoras, pero también ha dado espacio al espacio de jugabilidad en computadora a través de la plataforma Steam, y el resto se dedicó a las desarrolladoras EA, Bethesda y Ubisoft. Cada uno presentó sus proyectos próximos y dio buenos motivos para seguir al pendiente de los lanzamientos para finales de 2017 e inicios de 2018.

Comenzado con Microsoft, su proyecto Scorpion se ha materializado al fin como la Xbox One X, retrocompatible con los juegos de las Xbox anteriores y con los accesorios de la One. Su conferencia presentó la mayor cantidad de títulos exclusivos para su consola, no obstante, varios de ellos, aunque interesantes, parecen títulos de desarrolladoras independientes y sólo tres de ellos sacan provecho de la capacidad gráfica con la cual Xbox One X pretende diferenciarse de su competencia.

Por su parte, en una paupérrima presentación, Sony dedicó bastante tiempo para hablar del nuevo “God Of War”, poco tiempo para anunciar una remasterización de “Shadow of The Colossus”, y tiempo medio para hablar de otros proyectos, menos esperados y menos llamativos. Llama la atención que, con la reciente salida de la Nintendo Switch y la próxima llegada de la Xbox One X, Playstation no parece tener planes de otra consola, y se limita a enfatizar el uso de VR.

Nintendo se concentró en dar razones fuertes para hacer que la Switch sea la consola que arrase en ventas. Como no podía ser de otra manera, estas razones vienen envueltas de IP (Intellectual Property) conocidas; “Yoshi”, “Kirby”, “Fire Emblem”, “Rocket League”, “Metroid”, “Pokémon” y por supuesto “Mario”, son las promesas de la consola híbrida. Un largo gameplay de “Metroid” fue lo único que se dijo acerca de la Nintendo 3Ds. El aperitivo fue un largo y llamativo vistazo a “Mario Odyssey”, que promete ser la próxima reinvención de la rueda, para pasar al platillo principal, la nueva IP de Nintendo: “Arms”, en un día completamente dedicado a él.

EA se encuentra desarrollando un nuevo “Need For Speed”, y el “Star Wars Battlefront II” tiene una pinta alucinante que compensa en demasía su fofa entrega pasada. Bethesda ha presentado “Anthem”, una nueva IP bastante llamativa y la segunda entrega de “The Evil Within”. Ubisoft se ha adentrado en el espacio móvil en conjunto con Nintendo para crear “Mario + Rabbids: Kingdom Battle”, en una alianza llena de contrastes. Mientras que el espacio en PC ha revelado un montón de buenos proyectos.

Este es apenas un pequeño aperitivo de aquello que pudimos ver desde el pasado sábado 10 de junio. Todas las conferencias han dado bastante de qué hablar. Si bien las expectativas no son tan altas como en años pasados, cada plataforma de juegos y desarrolladora ha presentado al menos dos títulos a los cuales vale la pena seguir la pista.

A grandes rasgos se ha resumido los detalles más relevantes del evento, pero gracias TouTube todas las conferencias están disponibles en diferentes canales sobre el tema.

