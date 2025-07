Videojuegos: Super Nintendo Entertainment System Mini

Hace casi un año se estrenó un proyecto dedicado a los ludoconsumidores de antaño, una edición especial de la consola de sobremesa que permitió a la compañía Nintendo entrar a la industria de los vídeojuegos por la puerta ancha.

La codiciada Mini NES superó la expectativa de todas cadenas que tuvieron la fortuna de comercializarla, pues aquel 11 de Novimbre del 2016, tras escasas cinco horas de haberse empezado a vender, se había agotado en todas las tiendas a nivel nacional.

No faltaron ese mismo día los revendedores que se llenaron los bolsillos triplicando su precio de venta.

Tras semejante éxito era casi obligatorio pensar que el retorno a los clásicos sería una apuesta afortunada. Con esto en mente, y tan sólo un año después, Nintendo ha hecho oficial el lanzamiento de la Mini SNES, que comparte la característica de ser una consola de tamaño reducido, con entrada HDMI y conexión a Internet.

A diferencia de su predecesor ésta contará con dos controles que permitan disfrutar la experiencia del juego comparativo y versus.

Respecto al catálogo que estará disponible, es un poco más reducido en esta ocasión, pero igualmente llamativo. Entre los 21 juegos que incluirán el legendario “Super Mario World”, “The Legend of Zelda: A Link To The Past”, “Super Metroid”, “Mega Man X”, “Kirby Super Star”, “Final Fantasy VI” e incluso el cancelado “Star Fox 2”.

Si la Mini NES se trataba de un nostálgico recuerdo del inicio de un gigante —y un excelente gancho comercial—, la Mini SNES es, definitivamente, la consola que todo amante de los vídeojuegos debe tener.

La NES original fue uno de los engranes que permitieron rescatar a la industria de los vídeojuegos en los 80, tras la gran crisis provocada por la sobrepoblación de consolas que inevitablemente habían abaratado el mercado. Pero la Super Nintendo Entertainment System fue el paso decisivo para llevar a la industria a nuevos horizontes.

Históricamente hablando, esta consola representa ese segundo auge de la industria del vídeojuego y constituye uno de los pilares más importantes del, cada vez más grande, mundo.

En su momento, era cuestionable que esa clase de proyectos fuera llamativo para el público nuevo, y su alcance (como en su mayoría lo fue) se limitaba a los grandes fanáticos de los vídeojuegos o de Nintendo.

Este es un caso distinto. Teniendo varios de los mejores juegos en su haber, y teniendo en cuenta que el género del plataformeo brilla por su ausencia en la industria triple A actual, la Mini SNES ofrece bastantes horas de entretenimiento de calidad para propios y extraños.

A un razonable precio de 79.99 dólares, la micro consola se defiende fuertemente en el mercado, aunque probablemente no duré mucho en él. Si todo va viento a favor, la consola saldrá a la venta el 29 de Septiembre del presente año.

Exhorto al lector tener en consideración lo dicho al principio, para que tome sus precauciones si tiene planeado hacerse con una, lo cual es ampliamente recomendable.

