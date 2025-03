Videojuegos: Game of Thrones. A Telltale Games Series

Evítese los errores, en esta ocasión hablamos del juego desarrollado por Telltale Games. La episódica aventura gráfica, basada en la ya famosa serie televisiva, cuenta la intrigante historia de la casa Forrester, y que, sin alterar la historia de los libros o la serie, aporta más al universo de George R. Martin.

El videojuego se sitúa cronológicamente entre la tercera y la cuarta temporada de su serie homónima, justo después de la infame boda roja, y nos hace participes de la historia de los Forrester una casa del norte cuyos problemas e integrantes recuerdan mucho a los de la familia Stark.

Para disfrutar de este juego hace falta estar familiarizados con los libros o con la serie de Game of Thrones, así como también con el modo en que R.R Martín trata a sus personajes y al mundo en el que se desenvuelven.

La conexión con Game of Thrones es inmediata, desde la construcción de sus personajes hasta el rumbo de las decisiones que tomamos hacen referencia directa al inmisericorde mundo de “canción de hielo y fuego”. Al igual que en la serie, el recurso fantasioso recorre un segundo plano en relación al desarrollo y trama de los personajes, no olvidando que todo esto se hace en un ambiente con un folklore propio y rico en fantasía.

Si bien es cierto que el mundo de Game of Thrones tiene una posibilidad impresionante para desarrollar una aventura tipo rpg, también es cierto que no ha sido precisamente el ambiente lo que ha hecho de la obra de R.R Martín una historia capaz de trascender géneros.

El juego pretende ser una clara apología a la peculiar visión de la novela, y gracia a la peculiar forma en la que Telltale Games involucra al jugador en sus juegos, el resultado ofrece una experiencia única tanto para propios como para ajenos.

Desde fuera el juego tiene el atractivo de estar relacionado con una de las series de fantasía más exitosas de los últimos tiempos, que te deja interactuar de manera coherente con varios de tus personajes favoritos; sin embargo, lo que hace de este juego una experiencia única son lo profundos y bien construidos personajes, y cómo sus principios deben enfrentar al mundo hostil en el que se desarrollan, esta vez tomados desde tu perspectiva.

Con la recientemente estrenada séptima temporada de la serie y a sabiendas de que estamos próximos a la conclusión, este apéndice del argumento principal apoya fuertemente a la inmersión dentro del juego de tronos.

Puede que el juego no logre trascender la esfera de su público objetivo, pero en definitiva, si eres seguidor de Game of Thrones, el juego de Telltale Games es una cita más que obligada para que completes la experiencia de Juego de Tronos ya no sólo como espectador sino como pleno participe de su mundo.

