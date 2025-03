Videojuegos: ARMS, Global testpunch

Nintendo no es una compañía que se caracterice por su originalidad, aunque sí por su creatividad. “ARMS” es esa nueva saga a la que Nintendo ha apostado sus esfuerzos, introduciendo elementos nuevos a un género con formas muy bien establecidas, acto que, si bien ya habíamos visto en la versión de “Punch Out” para Wii, aquí se llevan a nuevas fronteras.

En el juego de peleas tradicional la cámara lateral es fundamental para tener control sobre el campo, y poder tomar distancia de los ataques o acercarnos de manera rápida cuando nuestro enemigo se encuentra con la guardia baja o con una ruptura en su defensa. Sin embargo, “ARMS” cambia está regla casi obligatoria para colocarnos en una cámara en primera persona.

Seguimos teniendo la anticipación del impacto con nuestro enemigo, pero hay menos tiempo para reaccionar en caso de una ruptura en la guardia. Este tipo de cámara incentiva el combate a distancia, que los brazos elásticos de todos los personajes nos permiten conectar.

Cada personaje (de un roster de 10), cuenta con una habilidad que le permite evadir los ataques de los oponentes, y funcionan igual de bien tanto a distancia como en combate cerrado. En sustitución de los habituales ataques especiales tenemos tres puños entre los que podemos escoger para los combates, y éstos cuentan con siete diferentes atributos: fuego, electricidad, viento, hielo, aturdimiento, explosión y ceguera. Dichos puños pueden mejorarse y cambiarse entre pelea.

Su sistema es reconocible y sencillo, pero matizado para mantener en guardia incluso a los jugadores más hábiles. La combinación de golpes es sustituido por un lanzamientos de golpes improvisados sobre la marcha. Al defenderse puede darse el caso de que un brazo reciba más daño que el otro y quede inutilizable por un momento, lo que obligará a saltar de la ofensiva a la defensa lo antes posible.

Pese a la atención que se pone en los detalles el juego tiene muchos elementos que lo vuelven difícil, no en el modo versus, sino en el juego contra la CPU. Aprovechar el sensor de movimiento no es recomendable para jugar contra la computadora, pues no es un blanco fácil y puede producir agotamiento muy rápidamente. Y en el juego con control el problema radica en la perspectiva en primera persona y el control minucioso de las palancas para que un golpe no se desvíe en la larga distancia.

Sobre el papel, “ARMS” es un juego bastante accesible que se cubre con capas de profundidad conforme se va avanzando. Pero en la práctica, son sus agregados lo que lo hace un juego difícil. Establecer un juego controlado en el que un jugador llegue a ser el sempiterno rey de la colina es una fantasía distante. La exigencia del juego es demasiada y el acostumbrarse a los ciertos requiere muchas horas de práctica.

Quizá, como lo fue en el caso de “Splatoon”, “ARMS” está probando el terreno para llegar con un título más sobrio en su segunda entrega. De ser ese el caso, este juego está bastante bien ingeniado, con apuestas riesgosas y un juego accesible.

En definitiva es un buen juego, pero pensando en la audiencia a la que va dirigida, puede que ciertos elementos salgan sobrando.