Videojuegos: Street Fighter V

La última entrega de la legendaria saga de juegos de pelea, el estandarte y rey del género de juegos de pelea salió al mercado el 16 de febrero del presente, y ya desde antes estaba dando cantidad de cosas de qué hablar.

Por desgracia, una vez hubo descendido el rey, lejos de alabanzas lo que se llevó fue el reclamo de súbditos y detractores, pero no por ser un mal juego sino por una estrategia de mercado a la que su compañía desarrolladora Capcom ya nos tiene acostumbrados, pero que aun así no nos deja de indignar.

Para entender el tema con propiedad no está de más traer una pequeña anécdota no muy remota de la empresa protagonizó en su momento. Nos remontamos al año 1976, en el que una empresa nace con el nombre de Data East que tenía la tendencia de crear juegos de todo tipo, siempre y cuando dichos juegos fueran exitosos y tuvieran una fórmula que ellos pudieran copiar. Un día se toparon con una compañía que no iba a tolerar semejante atropello, ya que su juego: “Fighter History” era un copy & paste del legendario “Street Fighter”. El caso fue llevado a juicio, las pruebas pertinentes fueron presentadas, y también fue presentada la ambiciosa política de Capcom, quién alegaba que ellos habían inventado el género versus-lucha en los videojuegos y, por lo tanto, no sólo Data East sino que todo aquel que pretendiera sacar al mercado un juego de peleas debía pagarle por propiedad intelectual a Capcom. Obviamente, Capcom perdió el juicio.

Su parsimoniosa tacañería ha contaminado todas sus decisiones de mercado y ha afectado de manera tremenda la gran mayoría de sus títulos: el desmantelamiento de la saga “MegaMan”, “Resident Evil”, “Devil May Cry” y, por supuesto, “Street Fighter”.

El “Street Fighter IV” tuvo cuatro entregas: “Street Fighter IV”, “Street Fighter IV Super”, “Street Fighter Ultra” y “Street Fighter Arcade”. Dichos títulos apenas variaban en sistema y los personajes añadidos, alegaba la empresa, no podían ser puestos como material descargable, por lo que era necesario que todos fueran juegos independientes.

Volviendo al presente, “Street Fighter V” cuenta con uno de los roster más limitado de la saga, y ya se huelen las fraudulentas intenciones de la empresa. Por otro lado, al César lo que es del César, las mecánicas del combate siguen manteniéndose a la vanguardia. No por nada son los reyes del género, y aunque es cierto que, de apoco, “Mortal Kombat X” se convirtió en el Rey de la Colina, el título insignia de Capcom reluce un sistema de combate capaz de enganchar al respetable.

A desgracia de muchos, el que los juegos sean vistos más como productos mercantes que como productos culturales, incluso por los mismos desarrolladores de contenido, es una lacra que permea a la industria. Teniendo ya un mercado establecido y un evento de sumo prestigió en el cual presentarse (el torneo de juegos de pelea Evolution Championship Series EVO), “Street Fighter V” no tendrá problemas para esparcirse en la comunidad, el que llegue o no a tu consola u ordenador ya es otro asunto.