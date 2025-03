Videojuegos: Kirby Planet Robot

Desde la salida de la Nintendo Switch se ha especulado mucho sobre el período de vida de la longeva Nintendo 3DS y todas sus variantes (New 3DS, 2DS, 3DS XL, New 2DS…). Si bien, este modelo de consolas se ha sabido conservar con un vasto y llamativo catálogo de juegos, no es ningún secreto que su período de vida está próximo a terminar. Parte de su éxito, hay que decirlo, se debe a que su única competencia directa, la PSVita, fue un proyecto que fracasó por motivos que no alcanzamos a atender en este espacio, lo que sí podemos comentar es su declive, poniendo como ejemplo una de sus franquicias más representativas.

“Kirby Planet Robot” nos cuenta como una gigantesca y mecánica nave invasora llega a Popstar (el hogar de nuestro rosado protagonista) y empieza una misión de colonización y asimilación del planeta. El rey Dedede y el Meta Knight (ambos personajes recurrentes e icónicos), tratan de hacerle frente, pero son derrotados, por lo que la responsabilidad de salvar al planeta recae en nuestro adorable protagonista.

Su historia no tiene por qué ser uno de los puntos blandos del juego. Pensado como una serie de vídeojuegos dedicados a jugadores primerizos, la idea es que los más pequeños tengan algo fácil y colorido a lo cual acceder, por ello su dificultad está por debajo de los juegos promedio de Mario originales, conservando algunos objetos secretos y niveles ocultos a los cuales puede acceder el jugador una vez que ya está familiarizado con el reto.

Hasta este punto del análisis no se encuentra alejado del resto de juegos de su franquicia, conservando sus puntos claves a nivel mecánico. Lo que lo vuelve bastante malo, incluso en relación al resto de sus juegos es que es corto, repetitivo, y con una inexistente curva de dificultad, críticas que de hecho puede aplicarse a otros juegos de la consola.

“Planet Robot” llegó después de “Triple Deluxe” al cual no está conectado en historia, pero sí en todo lo demás. Sprites, banda sonora, diseño de niveles, enemigos y casi la mayoría de las habilidades está recicladas de su versión previa, añadiendo tan sólo pocas y poco creativas habilidades, y la aplicación de un Robot que se acoplará a la habilidad de absorción de Kirby, pero al que no se le da un verdadero uso creativo, más allá de ser un boost absurdo a las habilidades base. Su duración, comparado con “Triple Deluxe”, es notablemente más corta y casi da la impresión de estar jugando a un DLC (Downloadable content) que a un juego nuevo.

Quizá el aspecto más triste de esta revisión es que puede aplicarse casi por completo a muchos otros juegos de la consola 3DS, siendo uno de los caso más lamentables el de “Pokémon Sun & Moon”.

La baja en la calidad de los juegos de la consola portátil parece apuntar a un desinterés por diseñar juegos que cuenten con limitaciones de memoria en un industria que entiende el “más” como “mejor”, por lo que es posible que ahora todos los esfuerzos estén invertidos en la híbrida consola Switch. Aunque, claro, sólo el mercado sabrá responder esta duda.

