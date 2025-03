Niños, los científicos del futuro en México

Dice que a los cinco años comenzó su curiosidad por construir robots y saber cómo funcionan, comenzó desarmando sus juguetes para conocer por qué se movían e intentaba reconstruirlos, pero casi nunca conseguía regresarlos a su estado natural, ahora con 10 años de edad, Ricardo no solo sabe construir robots, sino también programarlos.

“Me gustan los robots porque desde pequeño me gusta construir, desde pequeño he construido cosas. Son útiles los robots, me gustan porque podemos hacer que ayuden a las personas para que no sea pesado lo que hacen, además es divertido armarlos y hacer que hagan cosas”, dijo Ricardo.

Con tan solo una década de vida, Ricardo ya compite contra otros niños en el campo de la robótica, sabe que la mejor programación y un armado más eficaz le ayudarán a conseguir la victoria, es estudiante del Colegio Talent Starter School, Taleny ubicado en el municipio de Zapopan.

“Yo los veo a los robots en el futuro con más tecnología, te van a ayudar en labores y utilizar cosas. Van a estar con nosotros, nos van a ayudar mucho y será divertido, siempre quiero estar armando robots. Los robots se ven bien, muy brillantes, tendrán más inteligencia y tecnología. Creo que será algo para casi todo, nos van a servir para ayudarnos en la vida”, agregó.

ROBORAVE

Ricardo compitió en el torneo intercolegial de robótica y el RoboRave, que reunió a más de 240 niños y jóvenes en un día dedicado a demostrar sus habilidades y conocimientos en la materia. Más de 40 escuelas públicas y privadas de cinco entidades de la República participaron.

Las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, recibieron a los niños y jóvenes de los Estados de Puebla, Nayarit, Colima, Ciudad de México, y por supuesto Jalisco; ahí los primeros en participar fueron cerca de 120 estudiantes de Primaria divididos en dos categorías: de primero a tercer año escolar y de cuarto a sexto; de igual manera se tuvo una demostración con niños que cursan preescolar.

Equipos de dos niños cuentan con un kit que se compone de una parte armable del robot y otra programable, compiten en futbol, la cancha es un tablero; previo a la competencia tienen que definir su estrategia, ataque o defensa, para encarar el duelo, en una computadora programan las indicaciones que debe seguir el robot, gana quien consiga anotar más goles.

En la segunda etapa del evento, el RoboRave, más de 100 participantes jóvenes de secundaria y bachillerato compitieron en tres categorías: Sigue-Línea, se programa el robot para que siga una línea y al final deposite una pelota en un contenedor; Fire, se programa a la unidad para que logre apagar una vela; y finalmente se compitió en Sumo, en la que los robots buscan sacar a su rival de la zona de competencia.

“México tiene un atraso tecnológico, somos excelentes usuarios y consumidores de tecnología, pero el atraso provienen en el desarrollo e investigación, los niños que se motivan con eventos como éste, llegarán a ser los científicos y tecnólogos que encabezan el desarrollo de ciencia y tecnología, nosotros estamos intentando impulsar a los futuros líderes para que México avance en este sentido”, explicó Efraín Castillo, organizador del evento y director de la escuela de robótica Nética.

GANADORES

Los ganadores de cada una de las categorías obtuvieron como premio un viaje con los gastos pagados a Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, para visitar las instalaciones de RoboRave, organismo internacional de desarrollo e investigación en robótica.

DATO

En el mes de marzo se llevará a cabo el Torneo Mexicano de Robótica (TMR), evento clasificatorio para competir en RoboCup, que este año se llevará a cabo en Canadá.

