Videojuegos: ¿Qué son y por qué podrían ser ilegales las Loot Boxes?

Una loot box es típicamente una manera de monetización donde los jugadores o bien compran directamente (tanto con dinero real como virtual ganador en el juego) o reciben estas cajas durante la partida como recompensa. Su contenido provee al jugador de equipamiento o recursos dentro del juego, pero de manera aleatoria.

Al inicio, las loot boxes se perfilaban como una alternativa interesante al consumo cada vez más exagerado de DLC. Pero no hizo falta mucho tiempo para que sus efectos negativos llegarán al mercado.

“Star Wars Battlefront 2” es el caso perfecto para demostrar a qué nivel se ha tergiversado el concepto. En lugar de ofrecer una progresión convencional que recompensara el esfuerzo y la dedicación, su sistema de juego empleo las loot boxes para dar ventaja a aquellos que las consuman con mayor regularidad. Este empleo del efectivo se conoce en el medio como pay to win. Este concepto esencialmente describe una situación en el que el juego pone a la venta equipamiento que repercuten en la jugabilidad y proporcionan una ventaja injusta sobre aquellos que no las hayan comprado. Sin embargo, en las loot boxes dichas mejoras se encuentras controladas por la mano invisible de la probabilidad. No se está pagando por una mejora específica, sino por una aleatoria que podría resultar inservible.

Esto no siempre es así. Existen algunos juegos que utilizan las loot boxes para dar al jugador recompensas estéticas que no afectan la jugabilidad. Este propósito es más transparente y gratificante; mantiene al jugador enganchado a la expectativa de obtener algo que él quiere y que puede o no obtener. Aunque menos vicioso, sigue siendo una tendencia bastante ambiciosa.

Aunque la polémica está cobrando más importancia en la actualidad, este sistema de transacción ha estado presenten en los videojuegos para dispositivos móviles casi desde su origen. La diferencia radica en que muchos de estos juegos son gratuitos, y el juego pone todo a tu disposición para obtener lo que necesites, dejando la opción de pago para aquellos que quieren acelerar el proceso adquisitivo de ítems que le den ventaja.

La ESRB (organización encargada de la clasificación de contenido en los videojuegos) informó que "un juego con apuestas reales siempre recibirá clasificación Adults Only (solo para adultos)”. Pero incluso con esto, las legislaciones de varios gobiernos han puesto en discusión la necesidad de considerar este “servicio” como juegos de azar ilegales, y de paso apoyar a los movimientos anti-videojuegos.

Ante la preocupación de los consumidores, las compañías que distribuyen los juegos pretenden transparentar las probabilidades que el jugador tiene para obtener cada artículo en la compra de una loot box, con lo que pretenden alejarse de una penalización legal.

