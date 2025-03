Videojuegos:Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball fue uno de los pioneros de la animación japonesa en triunfar en occidente. Las aventuras de Son Goku y, posteriormente, de los guerreros Z, han marcado la infancia de muchos desde mediados de los 80, y en la actualidad su popularidad sigue siendo rentable, como lo demostraron sus dos recientes películas y la serie derivada de ella: Dragon Ball Super.

A esta emblemática saga de animación le han acompañado una larga lista de vídeojuegos que buscan explotar el concepto, pero ninguna había logrado competir en el mercado de los juegos de pelea… hasta ahora.

“FighterZ” fue desarrollado por Arc System Works bajo la dirección de Junya Motomura, quién ya tenía experiencia con los juegos de combate por haber trabajado en algunos de los títulos de la saga de vídeojuegos “Guilty Gear”. El trabajo de Motomura está bastante presente en este nuevo proyecto, especialmente en el apartado gráfico, en donde comparte bastantes similitudes. La animación en 3D de los fondos contrasta bien con el diseño “manga” con el que se diseñaron los personajes, y permite una fluidez de imagen que atrapa al espectador, al mismo tiempo que permite aprovechar más la pantalla.

El sistema de juego también es reminiscente a la saga “Guilty Gear”, pero con la diferencia de que en esta ocasión los combos son bastante más sencillos de ejecutar. De hecho, “FighterZ” parece estar enfocado a los jugadores novatos, pues durante los primeros pasos del juego no hace falta demasiada coordinación con los botones para logar causar gran daño al enemigo. La verdadera complejidad de este juego se encuentra en su factor competitivo. Los jugadores más experimentados tendrán que enfocarse muy bien en los tiempos de ejecución para cada acción con el fin de no cesar de propinar daño al oponente, mientras que tendrán que permanecer siempre a la expectativa de no cometer un fallo que les condene a una secuencia de ataques de la que no podrán salir.

Su historia nos introduce al personaje del Androide N°21, quién (de manera un tanto forzada) tiene coherencia argumental dentro de la trama de la actual Dragón Ball Super. La animación con la que se presenta es lo suficientemente buena como para competir con serie de Toei, y aunque no presente una estructura muy lógica en el desarrollo de la trama, resulta lo suficientemente entretenida. Su función en el juego es la de acostumbrar al jugador a su sistema. Aunque todos los personajes tienen cadenas de ataques y movimientos únicos, todos son ejecutados de una manera similar, por lo que escoger a un solo personaje dará las herramientas necesarias al jugador.

“FighterZ” es una carta de amor a los fans de Dragon Ball. Al conservar los elementos fundamentales del manga y agregar un sistema de combate muy superior a todos los juegos que le precedieron, este vídeojuego no sólo es un excelente exponente del género de combate sino que es uno de los subproductos del universo de Dragon Ball que hemos tenido hasta ahora.

Para propios y ajenos es un título sumamente recomendable y una experiencia que vale la pena probar.

lg