Videojuegos: Rain World

El arte refleja a la vida. Este es una ideología que fue perdiendo valor conforme la historia del arte avanzaba. Desde antes del surrealismo ya había obras más interesadas en expresar conceptos o ideas, que en ser un retrato fiel de la naturaleza, en parte porque la fotografía era capaz de llevar esa tarea de manera más fidedigna.

Los medios fueron progresando y también la forma que los autores tenían para expresarse. El videojuego aporta lo suyo ofreciendo más que imágenes y sonidos, añade interpretación vivencial, un punto desde el cual se puede ser espectador y artífice de una historia o de una reflexión.

“Rain World” conjuga los elementos que componen el carácter artístico de los videojuegos para acercarnos a la naturaleza desde una concepto inherente a ésta: la supervivencia. Somos una criatura de fantasía mitad gato mitad babosa, en un ambiente igualmente irreal, pero con toques de hostilidad bastante reales. Nuestro único propósito es escapara de los depredadores y encontrar un lugar seguro en el cual podamos huir de la lluvia torrencial.

Al igual que en un ambiente salvaje, tenemos escasas, sino nulas, indicaciones sobre nuestra posición actual y sobre nuestro destino. Usamos aquellas cosas que se nos cruzan en el camino para defendernos de los animales e incluso de algunas plantas que atentan contra nuestra salud mientras nos vemos asechados por la incógnita de no saber qué es lo que nos aguarda. Pese a su diseño simplista, y demasiado pensado como videojuego, la sensibilidad con la que dibuja un ambiente natural colabora al ejercicio de empatía con la criatura que controlamos.

La experiencia del juego es bastante desagradable. Los controles pueden llegar a ser un poco obtusos y los desafíos parecen demasiado injustos. Estamos en una constante situación de desventaja, rodeados por un ambiente que nos sobrepasa en todos los sentidos. La frustración y la impaciencia atacan al poco tiempo de empezar. A diferencia de juego como “Cuphead”, en el que el reto se basa en la rápida coordinación de tus sentidos una vez que has descifrado los patrones, aquí es necesario no apagar el sentido de creatividad en ningún momento. La capacidad de adaptarse a las situaciones es una necesidad que no deja tranquilo al jugador, lo que hace que los puntos de pausa se sientan como un verdadero alivio, una breve recompensa a tus habilidades.

Existen otros juegos que reflejan la naturaleza desde la perspectiva de un superviviente, y de hecho hacen un trabajo más realista al llevarlo al terreno de criaturas reales con las que la audiencia está familiarizado, sacrificando la actividad in-game, para enfocarse más en la experiencia reflexiva de la indefensión. Sin embargo, “Rain World” tiene su mérito al combinar ambas aristas del vídeojuego, y convertirse así en una obra divertida al mismo tiempo que comprometida con el mensaje que desea transmitir.

Esta es una reflexión sobre lo injusto que puede ser una situación, y cómo la vida tiene que adaptarse en orden de sobrevivir y seguir adelante.

