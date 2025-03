Videojuegos: FortniteBattleRoyale

“BattleRoyale” es, originalmente, una novela escrita por el japonés KoushunTakami, posteriormente adaptada al cine, y cuyo éxito fue tal que el concepto de la obra fue tomado junto con su título para crear un término que denominara un combate de todos contra todos.

En los videojuegos su referente más claro es el “SuperSmashBros”, que permite cuatro o incluso más jugadores combatiendo al mismo tiempo, y muchos otros juegos de pelea tienen el mismo formato.

El género shooter, por su parte, no se caracteriza por ese tipo de sistema, más bien estaba acostumbrado al juego cooperativo para similar la actividad militar o de fuerzas especiales. Durante mucho tiempo, títulos como “Call Of Duty”, “Battlefield” o incluso el popular “Overwatch”, buscaban una experiencia en compañía de otros jugadores alrededor del globo, hasta que se decidió dar un pequeño giro a la fórmula. Aunque “PlayerUnknown'sBattlegrounds”, excedió las expectativas de ventas, no fue el primero en aplicar el sistema “BattleRoyale” al género shooter, e incluso ahora está perdiendo seguidores en favor del juego que en realidad inicio con el concepto:“Fortnite”.

Sus elementos jugables son casi los mismos (de hecho las diferencias son casi imperceptibles), pero la diferencia, que probablemente haya definido la preferencia inicial de uno por sobre el otro, es el tipo de motor gráfico utilizado. Mientras que “PlayerUnknown's” opta por la estética realista, favorecida en el género, “Fortnite” se decantó por personajes y escenarios más caricaturesco, parecidos a los del muy conocido juego “TeamFortress”. Pero en cuanto a jugabilidad comparten los elementos esenciales.

Este curioso fenómeno en el que la popularidad de uno sobrepasa al de otro, tiene bastante que ver con el apoyo que los llamados influencers; generadores de contenido vía stream. “Fortnite” es bastante más llamativo únicamente por la capacidad de crear muros, usar escaleras y, en un todo, modificar medianamente el escenario con vías de volver al concepto más dinámico, aunque no siempre el jugador resulte favorecido, por el propio sistema de juego.

Cabe destacar que al igual que “PlayerUnknown's”, este juego aún se encuentra en desarrollo, y fue lanzado a la venta porque tiene elementos suficientes como para ser jugable incluso si está inconcluso. Lamentablemente este factor jugará en contra de ambos títulos, pues al ser desarrollado por estudios que no tienen el mismo presupuesto que las grandes compañías, y al estar basadas en un sistema tan simple, lo más probable es que no tardarán en verse opacadas por la competencia que sin duda tendrá los recursos para hacer un “BattleRoyaleShooter” bastante superior.