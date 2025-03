Jóvenes jaliscienses buscan premio internacional en robótica

La creatividad que un grupo de jóvenes preparatorianos descargaron en su robot los llevó a ser uno de los equipos seleccionados para contender en la FIRST Robotics Competition que se realizará del 18 al 21 de abril en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos.

Se trata del equipo Daedalus 7102 de PrepaTec Guadalajara que obtuvo su pase a la final internacional del For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) al obtener el premio en la categoría “Rookie All- Star Award”.

“Es una competencia internacional enfocada a alumnos de preparatoria, que tienen el reto de crear un robot que logre realizar las tareas necesarias para la competencia de ese año. Cada año el reto cambia, este año el tema son videojuegos, así que el nombre del reto este año es Power up”, explicó Camelia Álvarez Poldo, una de las estudiantes que forman parte del equipo.

El equipo está dividido en tres áreas: Ingeniería, Difusión y Proyecto. El líder de Ingeniería es José Antonio Pérez Ramos. Ésta a su vez se divide en dos partes, mecánica y programación; la primera está representada por Gerardo Díaz López y la segunda es encabezada por Jesús Jair Reyes Gutiérrez.

En el área de Difusión está la estudiante Camelia Álvarez Poldo, mientras que en el área de Proyecto la representante es Sara Elizabeth Rodríguez Rogel. El capitán del equipo es Renatto Tommasi y los head coaches son Fidencio Mendoza y Guillermo Navarrete.

De acuerdo con los jueces que seleccionaron al equipo para aspirar por el premio internacional, Daedalus 7102 destacó entre el resto (participaron 48 equipos de diferentes escuelas de la República Mexicana, compuestos por los competidores, sus coaches y mentores) por “sus programas sociales bien establecidos, actitud positiva y liderazgo en los proyectos que desarrollan, a pesar de su corta experiencia el equipo entiende y vive la ideología FIRST de forma apasionada y divertida”, comentaron los jueces.

Los preparatorianos diseñaron un robot capaz de colocar cubos por medio de diferentes mecanismos que ellos mismos programaron y desarrollaron. Ahora tendrán el reto de competir con estudiantes de todo el mundo a través de la FIRST, que es el acrónimo de la organización que coordina este evento a nivel internacional en el que equipos de jóvenes compiten cara a cara en una cancha con robots que han diseñado, construido y programado.

La competencia se realiza cada año con el objetivo que los jóvenes hagan uso de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para cumplir un reto. La competencia regional llevada a cabo en la ciudad de Monterrey, funciona como una fase eliminatoria para el campeonato mundial que se llevará a cabo del 18 al 21 de Abril de 2018, en Houston, Texas.

“FIRST es más que crear robots. Los robots son un vehículo para que el estudiante aprenda habilidades importantes de la vida. Los niños vienen a menudo sin saber qué esperar del programa, ni de sí mismos. Terminan, incluso después de la primera temporada, con una visión, con confianza y con un sentido de que pueden crear su propio futuro”, Dean Kamen, fundador de FIRST.

*FIRST es un encuentro de robótica es uno de los programas de alto impacto a través del cual PrepaTec brinda una formación integral que forja el carácter de los alumnos y los ayuda a generar habilidades para potencializar sus talentos, fortalezas, intereses y alcanzar sus sueños.