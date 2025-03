Videojuegos: Plague Inc

Recientemente se ha puesto de moda el término “gamificación” para referirse a actividades o tareas más comúnmente asociadas con labores burocráticas, cotidianas o repetitivas que con una actividad lúdica.

Para muchos este recurso didáctico es poco efectivo, al restar importancia al acto que emular. Pero para otros es una forma de explorar los diferentes matices involucrados es una actividad. Un buen ejemplo de esto es el juego “Plague Inc”.

Este juego para dispositivos móviles trabaja sobre la premisa de que acabamos de infectar al paciente cero, y nuestro objetivo es que nuestra enfermedad contagie a todo el planeta. Aunque parece simple el objetivo es bastante complicado de conseguir puesto que hay un montón de factores involucrados.

Nosotros, como jugadores, tenemos la ventaja de comenzar con la infección en cualquier parte del globo, la podemos nombrar como mejor nos parezca y tendremos que estar al pendiente de su avance y evolución hasta el punto en el que la humanidad ya no tenga forma de defenderse de ella.

Los obstáculos que debemos enfrentar, aunque simplificados, se fundamental en bases realizas. Por ejemplo, si comenzamos infectando a una persona de un país con muchos recursos médicos, lo más probable es que la cura se encuentre muy rápido, lo que significaría un Game Over. Por otro lado, si la infección nace en un país de bajos recursos tenderá a evolucionar más rápido y volverse más peligrosa, pero cae en la posibilidad de no limitar su avance al no poder llegar a más lugares.

Este juego no pretende ser un retrato fiel de lo que una crisis biológica puede llegar a causar, pero logra mantener entretenido al jugador exponiendo las variables de una infección, enseñado algunos de los factores determinantes para que una pandemia ocurra y exponiendo la problemática a la que muchos países deben enfrentarse en materia de salud.

Entre sus tantos encantos se encuentra la simpleza de una interfaz que no interrumpe el plano principal, notificaciones que ayudan al constante cuidado, muy al estilo del clásico “tamagochi”, y un sistema que es fácil de seguir y práctico de aprender.

Como casi todos los juegos pensados para dispositivos móviles, “Plague Inc” no arrebata mucho tiempo al jugador. Una vez que se ha creado la infección, la participación de reduce bastante y casi todo pasa en segundo plano, por lo que tu enfermedad quizá sea curada sin que te des cuenta, pero recibirás un reporte de actividades que incluso te dirá cuál fue tu porcentaje de avance y las fallas de tu razonamiento.

