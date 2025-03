Uber evaluará a clientes, podría negar servicio a malportados

El servicio de transportación UBER anunció que desde este 19 de septiembre calificará el comportamiento de sus pasajeros y a los que obtengan baja puntuación, les negará el uso de su aplicación.

La medida, con vigencia para Australia y Nueva Zelandia, pretende establecer buenos estándares de conducta así como la creación de un nivel de respeto mutuo entre conductores y pasajeros, dijo su representante neozelandesa Amanda Gilmore.

Si se piensa, un auto que ofrece este servicio es un lugar de trabajo, y lo que estamos haciendo es pedir a los pasajeros que sean respetuosos y corteses con ese lugar de trabajo, precisó en declaraciones a Radio New Zeland.

Para obtener la máxima calificación de cinco estrellas, UBER pide a sus pasajeros que estén en el sitio indicado para recogerlos, no hacer desorden dentro del vehículo, no traer comida o bebidas y no azotar las puertas.

Uno de los conductores del servicio narró que en sus 18 meses de trabajo en esta empresa, solo ha tenido una mala experiencia por parte de los pasajeros, que fue cuando un joven lo empezó a molestar con palabras ofensivas.

De manera educada le advertí que si mantenía su conducta dejaría de conducir, y como no se detuvo, cancelé el servicio, pero en respuesta el pasajero y los amigos con los que viajaba, descendieron y patearon el vehículo, recordó.

A un pasajero que tuviera esa conducta bajo las nuevas reglas, se le prohibirá usar el servicio.

UBER, con presencia en 633 ciudades de todo el mundo, no espera mayores problemas, pues de sus 485 mil usuarios neozelandeses registrados en su aplicación, la gran mayoría es calificada con 4.5 del máximo de 5.0.