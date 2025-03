Inició primer Talent Fest de Laboratoria en Gdl

Laboratoria dio el banderazo de su primer Talent Fest en la ciudad de Guadalajara en donde, además de otras actividades, se realizará un hackathon con 20 mujeres desarrolladoras web de la región, quienes en 36 horas seguidas responderán a un reto tecnológico de cuatro empresas: Bosch, AstraZeneca, iTexico y Compusoluciones.

Cada empresa participante liderará un equipo de developers de Laboratoria en la consecución de un reto técnico propuesto por la propia compañía. Durante este tiempo, podrán ver cómo estructuran el reto, cómo trabajan bajo presión, cómo se adaptan a las dificultades y se comunican para alcanzar el objetivo. En suma se trata del proceso de reclutamiento acelerado más eficiente en el sector tech en Jalisco.

Laboratoria ha realizado en cuatro países más eventos como este con gran éxito, con empresas como: Citibanamex, Bancomer, Accenture, Walmart, IBM, Scotiabank, e iTexico. Estas compañías participan activamente y contratando talento tech de Laboratoria para sus equipos, permitiendo la inclusión de 900 mujeres en el mundo tech en tres años.

Además, en esta primera ocasión en Guadalajara, participarán los donantes de Laboratoria que han hecho posible su llegada a Jalisco: Flex, IJALTI, AT&T iTexico e ICOE Zapopan.

“Para Laboratoria es muy importante generar espacios donde las compañías puedan realizar evaluaciones más completas y generen un match perfecto con las egresadas. Queremos ser la mejor fuente del talento femenino a nivel local e internacional para el industria tech, y que las egresadas empiecen con el pie derecho su carrera en el mundo digital”, comentó Ana María Martínez, COO de Laboratoria.

Al finalizar, se desarrollará el Demo Night, donde las developers presentarán sus soluciones reales. Además, todos los participantes podrán conocer de primera mano a los equipos ganadores del hackathon y a todas las developers que están por graduarse.



Actualmente Laboratoria tiene abierta la segunda convocatoria para participar en el Bootcamp en Guadalajara, en donde en seis meses brindará a mujeres la formación necesaria para iniciar su carrera en el mundo de la tecnología. Pueden postular en http://convocatoria.laboratoria.la/

No es necesario tener conocimientos de programación para postular, con tan sólo identificarse como mujer, ser mayor de 18 años (no hay límite de edad), no haber accedido a trabajos o educación de calidad, no estar estudiando y tener un alto interés en ser parte de la industria tech pueden ser parte de la nueva generación.