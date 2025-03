Trump concede 90 días de gracia a Huawei, antes de aplicar veto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió ayer un respiro a Huawei, el gigante chino al que acusa de espiar para el régimen chino, aunque no tanto pensando en rebajar la tensión en la abierta guerra fría comercial y tecnológica, sino en el voto rural, luego de ser informado de que los mayores compradores de celulares chinos en EU son los ciudadanos de estados rurales, debido a sus precios competitivos y su red de banda ancha que penetra en muchos territorios.

El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, dijo mediante un comunicado que concede una licencia de 90 días —hasta el 19 de agosto—, en los que no entrará en vigor el veto de Trump y Huawei podrá seguir usando el software de actualizaciones en los más de 205 millones de aparatos que tiene en todo el mundo.

Ross detalló que “a corto plazo”, la licencia permitirá que las operaciones sigan para los usuarios de celulares y tabletas Huawei y para las redes rurales de banda ancha. Asimismo, añadió que el Departamento de Comercio “necesita tiempo para determinar las medidas apropiadas para los usuarios estadunidenses y los proveedores de telecomunicaciones extranjeros que actualmente dependen del equipo Huawei para servicios fundamentales”.

Reacción china. En un intento de evitar el pánico entre los usuarios, la compañía con sede en Shenzen aseguró que seguirá ofreciendo actualizaciones a todos sus equipos, incluso cuando pase el periodo de gracia de tres meses.

“Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento de Android. Como uno de sus socios clave globales, hemos trabajado estrechamente con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria”, dijo ayer la compañía.

Sin entrar en detalles, Huawei señaló que lleva tiempo preparándose para el peor escenario y que está en condiciones de crear su propio sistema operativo, aunque sin facilitar fecha y sin explicar si contará con aplicaciones similares a las muy exitosas Google Play o WhatsApp.

El problema, como explicó la analista Kiranjeet Kaur, de IDC Asia-Pacífico, en declaraciones al diario hongkonés The South China Morning Post, es que el código abierto, que no será vetado, no incluye las aplicaciones más exitosas y novedosas y el sistema acabaría obsoleto.

“La peor pesadilla que una empresa pueda imaginar es que se interrumpa su cadena de suministro”, comentó. “Huawei aún puede continuar con Android usando código abierto y crear sus propias aplicaciones y servicios, pero eso no sucederá de un día para otro”, sostiene Kaur, subrayando que el gigante Microsoft ya intentó crear su propio sistema operativo y fue un rotundo fracaso.