Competir contra grandes cerveceras y comercializar, nacional e internacionalmente, la cerveza artesanal a base de aguacateno fue tarea fácil para el empresario Gilberto López Villaseñor, Fundador y Director de la cervecera Dark Lord Brewery, y Alumni de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

Al percatarse que algunas marcas locales no contaban con una buena calidad y variedad de diseños en sus productos, el Lic. López Villaseñor se dio a la tarea de complacer al mercado mediante la producción de cerveza artesanal de alta calidad con sabores únicos.

El empresario compartió que el equipo se preparó para el desarrollo de nuevos productos, y que durante ese lapso, la idea de crear una cerveza que expresara el “toque mexicano” estaba en proceso, hasta que gracias a un pedido peculiar surgió la opción de combinar la cerveza con aguacate.

“Nos preparamos para diseñar nuevos productos y al buscar productos nacionales llegó un cliente con una idea de crear una cerveza de aguacate[...] nunca pensamos que la cerveza de aguacate iba a tener un ‘boom’, siempre lo vimos como un juego para nosotros”, comentó el Director de la cervecera.

El Alumni de la Panamericana señaló que el haber obtenido una beca para su formación en la casa de estudios fue una gran oportunidad para su vida personal y profesional, “si no hubiera sido por la UP, no hubiera contado con la oportunidad de destacar como lo he hecho hasta el día de hoy, ya que el signo de la Universidad lo llevo conmigo a todos lados”, compartió el empresario.

Asimismo, Gilberto aclaró que durante su vida universitaria aprendió a ser honesto, confiable y sobre todo a llevar a cabo cualquier acción de la mejor manera, entregando su tiempo y realizando todo con pasión.

El primer intento por exportar la cerveza de aguacatefue al mercado norteamericano, en California. Fue ahí cuando el empresario y Alumni de la Panamericana apreció de mejor manera la elaboración e historia de la cerveza artesanal, por lo que decidió unir esfuerzos con otras empresas de la industria cervecera y fundar NexuGroup, un consorcio de exportación de alimentos y bebidas cuyo objetivo es representar a las empresas nacionales de cerveza en el exterior.

Parte fundamental del éxito de la cerveza fue gracias al posicionamiento que tiene el aguacatea nivel mundial, el cual ha logrado consolidarse como una fruta de gran prestigio entre los alimentos de diversas culturas del mundo.

Como parte de comunicar un mensaje a la comunidad universitaria emprendedora, el Alumni mencionó que, “todo lo que realices lo debes de hacer con mucha entrega, pasión e investigación y algo que siempre tienes que tomar en cuenta es el aprendizaje que puedes obtener de quienes te rodean; siempre buscar ayudar a los demás te traerá consigo cosas buenas, no necesariamente tienes que trabajar sólo para ti”, enfatizó.

Para continuar con su desarrollo y evolución como una empresa productora de cerveza, el empresario López Villaseñor tiene el objetivo de incrementar el volumen de producción a un mínimo de 50% cada año, así como adaptar una red de distribución global.

Hoy en día se encuentra comercializando a EUA y estableciendo lazos comerciales con Japón.

“Lo más difícil e importante para un emprendedor es dar el primer paso, darle tiempo a tu proyecto en tu calendario, empezar como puedas y sin detenerte [...] lo primero es poner tu granito de arena llamado: tiempo y fecha”, expresó el Alumni y Director de Dark Lord Brewery.

Gilberto López es un emprendedor nato, quien de igual manera es dueño del sitio web “comprachelas.com”, así como colaborador de Enlazadot, la asociación de networking entre empresarios mexicanos.

Asimismo, produce contenido empresarial en su podcast “Modo Sobreviviente”, el cual abarca temas de estrategia para empresas y aconseja a los emprendedores para poder sobrevivir cada una de las crisis que se presentan.

Por su parte, la Panamericana se enorgullece de ser un factor relevante e importante en la vida diaria de los Alumni y congratula al empresario Gilberto López por los éxitos que ha obtenido durante su vida profesional, anteponiendo siempre los valores y principios que distinguen a la casa de estudios.