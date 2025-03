Tips para ir elegante también en verano

Te damos una lección de estilismo para vestir elegantemente tu look y sentirte bien chida/o este verano.

La clave estará en el pequeño detalle. El reloj es el accesorio por excelencia para verse mucho más sofisticado. Uno de esos elementos que hablan por ti y dan muchos mensajes acerca de ti.

Invertir en relojes no solo subirá tu etiqueta personal a un nivel inalcanzable sino también dará un mensaje de responsabilidad y puntualidad para todas aquellas personas que no te conocen.

Cómo vestirte padrísima/o en la ola de calor

Lo primero que debes considerar es la personalidad del reloj combinándola a tu estilo personal.

Un fino reloj modelo A168WG- 9VT color dorado te asegura un aliado top presentando un diseño único y elegante para lucir con un maxi vestido estampado y unas sandalias planas frente a las altas temperaturas.

A su vez el reloj para hombre modelo 60745 color dorado invita al caballero a llevar desde un pantalón blue de lino coordinándolo con zapatos de preferencia color café.

Claves para dar cuerda a la tendencia este verano

Si quieres elegir entre tu colección de relojes debes considerar empezar por los que más se emparentan a tu estilo, tamaño/forma, vestimenta y mantenimiento.



Estilo: el estilo es el elemento más importante. Tanto del reloj como tu estilo personal en función de lo que tú quieres proyectar. Debes pensar si en verdad te va a favorecer. No todo lo que te gusta, queda.

Tamaño/forma: probablemente, si eres delgado e inviertes en un reloj grande y pesado se vea un tantito ridículo en ti. Lo mismo sucederá a la inversa. Tienes sobrepeso y luces un reloj chico; tampoco te funcionará. El reloj debe ser siempre acorde a tu escala y estructura personal. Por ejemplo, si tú tienes un físico mediano elige un reloj mediano. Si tienes estructura chica, usa un reloj chico.

En cuanto a la forma, si tienes sobrepeso busca los relojes más angulosos o cuadrados y evita los redondos. En cambio, si eres delgado busca los relojes redondeados.

Vestimenta: el reloj debe ir de la mano con tu código de vestimenta. Si tú no vistes formalmente, no compres un reloj formal. Piensa que hay relojes formales, casuales y deportivos. Siempre fíjate que el reloj dé con tu estilo personal. Mientras más formal sea tu modo de vestir, debe ser más discreto tu reloj. Combina sencillamente (carátula, manecillas, etc.). No busques colores muy estridentes. Algo muy llamativo no resultará con el toque formal.

Mantenimiento: los relojes se limpian cada cierto tiempo. Por ejemplo, un reloj cotidiano lo puedes limpiar un par de veces al año y eso será suficiente, pero habrá relojes –dependiendo de sus partes- cuyas áncoras sean de un oro tan puro que requieran ser limpiados cada tres o cuatro meses.

Recomendación

Los relojes son una de las cosas por las cuales no vale la pena escatimar. Abaratar costos en este accesorio hará, posiblemente, que se descomponga rápidamente. El reloj debe hablar de la calidad de lo que estás vistiendo.