Inician programa FARO, para impulso de empresas y emprendimiento

Con un total de 491 beneficiarios inició actividades el Programa FARO, Fortalecimiento para la Innovación, que lanzó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT), a través de su Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, para contribuir a la consolidación, fortalecimiento e impulso de empresas y emprendimientos de cualquier sector económico de Jalisco.



“En la escuela nos enseñan el contenido técnico de nuestra carrera pero no nos enseñan todo lo demás, para eso estamos trabajando en la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología”, comentó Alfonso Pompa, titular de la SICyT, durante su mensaje a la primera generación de beneficiarios del programa FARO.



El programa, que consiste en cursos de capacitación, acompañamiento personalizado, aceleración y ciclos de eventos de cultura de innovación, se llevará a cabo en la Red de Centros de Innovación (REDi) del Área Metropolitana de Guadalajara, Ocotlán y Zapotlán el Grande, así como en otras sedes en Zapotlanejo, Cocula, Arandas, Tamazula y Mascota.



“A FARO lo conceptualizamos como los programas de acompañamiento personalizado de incubación, aceleración y eventos de innovación dentro del marco de los REDi. Lo que buscamos con los REDi es que sea un espacio donde podamos generar ecosistemas no nada más en el AMG sino en cada una de las regiones”, explicó Nora Martin Galindo, directora general de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social de la SICyT.



Durante este primer corte de beneficiarios se otorgaron 163 becas para capacitación en emprendimiento y 75 para capacitación de mipymes; 95 becas para aceleración de startups y 55 para mipymes así como 105 becas para asistir a eventos de cultura de innovación.





El programa contempla la entrega de un total de mil 900 becas en cuatro cortes que se llevarán a cabo cada dos semanas. Por modalidad, serán mil 150 en la Modalidad A para la capacitación y acompañamiento de personas emprendedoras; 250 para la Modalidad B que busca acelerar a 150 startups y cien mipymes y 500 becas para la Modalidad C, dirigida a estudiantes universitarios y personas con ideas de emprendimiento con el fin de que participen en alguno de los ocho eventos de cultura de innovación que se realizarán entre septiembre y noviembre de este año.



“Lo que estamos buscando no es nada más una transmisión de conocimiento sino que en función de lo que se quiere lograr, vamos a hacer que esto genere un nuevo reto, una nueva empresa”, mencionó Salvador Paz, fundador y director de Fondify, que representa al consorcio de las siete organizaciones que ejecutan el programa FARO.



La convocatoria del programa continúa abierta hasta el 31 de octubre de 2021 o hasta agotarse el total de becas. Para mayor información: gobjal.mx/FARO