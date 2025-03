Regresa SingularityU, evento que busca inspirar a emprendedores y empresarios de Jalisco

SingularityU México llega a su tercera edición en Jalisco con la intención de inspirar a los emprendedores y empresarios del estado para que integren a la tecnología y el futurismo en la planeación y el desarrollo de sus proyectos; este evento será virtual los días 22, 23 y 24 de noviembre, se espera la participación de mil 500 personas.



El Gobierno de Jalisco invirtió tres millones de pesos para esta edición de SingularityU, a través de conferencias con ponentes nacionales e internacionales cada uno de los tres días estará enfocado a un tema en particular, el primero de ellos dedicado a la longevidad y salud, se expondrá cómo la biotecnología tiene como uno de sus objetivos ampliar de manera plena y con calidad la vida de las personas, no solamente vivir más años.



En el segundo día el tema será la Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, así como el análisis de datos, consideradas las tres como las herramientas tecnológicas más necesarias para las empresas, con estas conferencias se pretende que los empresarios y emprendedores tengan dominio del tema y hagan uso adecuado para obtener una ventaja competitiva.



Ese mismo día tendrá lugar la conferencia estrella de esta edición, Kai-Fu Lee, quien fuera director de Google China, además de haber sido ejecutivo de Microsoft y Apple en Asia, ahora presidente y director ejecutivo de Sinovation Ventures, presentará su visión sobre la Inteligencia artificial que en el año 2041 estará en operaciones. En tanto que, en el tercer día, se analizará el Futuro del trabajo y del conocimiento.



Carlos Velázquez Santillanes, Coordinador General de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, señaló la importancia de que eventos como SingularityU se realicen en Jalisco.



“Estamos buscando inspirar a los emprendedores y empresarios de Jalisco a la búsqueda de nuevas tecnologías, inculcar esta postura de innovación, empujarlos a terminar sus proyectos o adelantarse a proyectos de tecnología, que se pueda crear una dinámica económica, estos eventos sirven mucho para entender en donde estamos y hacia donde vamos, a los empresarios les sirve mucho para poder hacer planeación en su propia compañía”, dijo el funcionario.



Por parte del Gobierno de Jalisco se darán entre 130 y 150 becas para emprendedores y empresarios, aún no se define la dinámica en la que tendrán que participar para obtenerlas, en tanto que el costo de registro es de 300 dólares hasta el 7 de noviembre, después de esa fecha será de 400. El registro se puede hacer en la página: singularityumexicosummit.com.



Reto Impacto en Jalisco



Durante esta edición 2021 de SingularityU se dará a conocer al equipo ganador del reto que inició en enero de este año, uno de sus objetivos es que debe tener el potencial de impactar a cinco millones de mexicanos en los próximos cinco años.



Se tuvo el registro de 370 equipos, sólo 11 fueron seleccionados y acelerados por Google Developers. El ganador obtendrá 100 mil pesos para que inicie con su piloto en Jalisco.