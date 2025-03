Caso de secuestro de niños que juegan Free Fire; así operan en México

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó el caso llamado Free Fire, que trata de un engaño contra tres niños de Oaxaca, en el sur del país, que jugaban videojuegos en línea con su teléfono móvil y fueron víctimas de un secuestro.

“Por estos hechos fue detenida una mujer en el domicilio donde tenían privados de la libertad a los menores. La detenida intentó trasladar a la ciudad de Monterrey a los menores; ya fue vinculada a proceso”, explicó en la conferencia mañanera.

El funcionario advirtió de que los criminales usan estos juegos para empezar un "proceso de comunicación, de persuasión y de reclutamiento" para el crimen.

¿Cómo operan estos criminales en Free Fire?

En agosto, uno de los niños comenzó una amistad con un usuario- el presunto secuestrador-, "se conocen a través del juego y el criminal aprovecha para hacer el acercamiento, uno de los menores agregó a su lista de amigos de Facebook la cuenta del perfil de una persona llamada Rafael, con quien comienza a platicar en dicha red social".

#ConferenciaPresidente. Expone el subsecretario @RicardoMeb el caso del juego digital Free Fire para reclutar y secuestrame a menores para el crimen organizado. pic.twitter.com/8FG3D3LsPa — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 20, 2021

El funcionario explicó que posteriormente, el niño le proporciona su número celular al criminal para continuar en comunicación cuyo contacto registra como ‘Moreno V1".

Ricardo Mejía detalló que ya teniendo su confianza, el secuestrador le ofreció trabajo en Monterrey al menor, cuyas funciones serían permanecer en un cerro checando frecuencia de radio y avisar si había presencia de policía. Por esta actividad recibiría la cantidad de 8 mil pesos quincenales; oferta que el menor aceptó.

"Esta situación, el ‘menor 1′ se la comentó a sus compañeros de escuela ‘menor 2′ y ‘menor 3′, quienes manifestaron que también querían ir a trabajar y pidieron a ‘menor 1′ que le dijera a ‘Moreno V1′ que les diera trabajo", relató la autoridad.

¿Cómo fue el rescate de los niños?

A través de un usuario simulado, se logra entrar al juego Free Fire cuando los menores están activos en el videojuego, se rastrea la ubicación y elementos de la fiscalía rescatan a los menores y detienen a Miriam ‘N’, quien está vinculada a proceso penal.

"Este caso fue en un videojuego celular, pero también esto se hace a través de las consolas PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, hay juegos donde también desde el anonimato sujetos se hacen en relación a través de internet", manifestó Mejía.

El subsecretario señaló en particular los presuntos riesgos de juegos como "Grand Theft Auto", "Call of Duty", "Gears of War" y "Fortnite".

"Puede implicar la infiltración criminal, la tentativa de reclutamiento, imponer estereotipos como narcocultura, adicción al dinero fácil, sobrevaloración de la capacidad económica, normalización de la violencia, 'bullying', riesgo de acoso cibernético, sexualización temprana", enunció.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, alertó de que "la ciberdelincuencia avanza conforme avanza la tecnología", por lo que existen riesgos en las redes sociales y los juegos en línea.

"Esta realidad representa un reto en materia de seguridad, por eso desde el Gobierno federal hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas", expuso.