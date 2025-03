Huawei Sound Joy – Opiniones y análisis

Nada ha podido detener a Huawei: la multinacional china sigue sacando un gran producto tras otro con niveles de calidad excepcionales y a precios asequibles.

Su altavoz con Bluetooth Huawei Sound Joy nació de una colaboración entre el fabricante chino y los expertos franceses en audio Devialet. Es ideal para la sala de estar y a la vez, resulta muy útil a la hora de viajar.

Pese a que muchos usuarios buscan en Huawei buenos precios, en esta oportunidad hablaremos de un sonido sólidamente confiable y una gran duración de la batería. Parte de lo que ha convertido al Sound Joy en una excelente opción para la mayoría de los usuarios.

Diseño

El Huawei Sound Joy cuenta con un diseño muy resistente. Tiene una correa incluida para que puedas llevarlo consigo o sujetarlo a tu mochila. Y, gracias a su tamaño compacto, puedes colocarlo en el portabidón de tu bicicleta.

El Sound Joy tiene clasificación IP67, por lo que, puede resistir hasta un metro de agua y la mayoría de las otras condiciones climáticas. También luce lo suficientemente elegante como para colocarlo en cualquier parte de tu casa sin verse fuera de lugar.

Al presionar los botones de volumen, estos se iluminan para facilitar el acceso. Y en el otro extremo, posee los botones de encendido, Bluetooth y asistente de voz.

En la parte superior, destaca un anillo de luz LED que se ilumina en respuesta a su música. De igual forma, muestra el volumen y los niveles de batería. Una característica igual para cuando está en una habitación oscura.

Rendimiento del audio

El Huawei Sound Joy suena bastante bien. El sonido es potente gracias a la frecuencia completa de 20 W. En general, el Sound Joy suena contundente y entusiasta. Al mismo tiempo, ofrece la claridad y el sentimiento que la mayoría de los usuarios buscan. A subir el volumen, es bastante lo alto que llega a sonar.

Duración de la batería y conectividad

Huawei asegura que su Sound Joy puede brindar hasta 26 horas de reproducción. Cuenta con una buena batería de 8.800 mAh que lo garantiza. Y cuando finalmente se queda sin energía, con solo 10 minutos de carga, podrás disfrutar de una hora más de reproducción.

Cabe destacar que el Huawei Sound Joy es compatible con el último estándar de Bluetooth (5.2). Significa que no debería experimentar ninguna interrupción ni presentar ningún problema de latencia.

Suponiendo que tengas otros dispositivos Huawei, es posible transferir instantáneamente una pista desde tu teléfono Huawei con solo tocar el altavoz. Del mismo modo, consigues el descubrimiento automático con teléfonos, tabletas y computadoras portátiles Huawei. En otras palabras, se empareja tan rápido como lo hacen los AirPods con los dispositivos Apple.

Por último, puedes configurar tu Sound Joy a través de la aplicación Huawei AI Life. Lamentablemente, los usuarios de iOS no podrán descargar esta aplicación. Por lo tanto, se perderán algunas funciones si estás usando un iPhone. Incluido el anillo de luz LED que reacciona con la música y que está desactivado de forma predeterminada.

Opiniones finales ¿Vale la pena comprar el Huawei Sound Joy?

Además de la gran brecha que existe entre los precios de los productos Huawei con otros productos similares de otras marcas, deberías considerar comprar un Sound Joy si deseas un altavoz ideal para cada situación. Por ejemplo, si caminas mucho o te gusta relajarte escuchando música. Consigues ahorrar algo de dinero, ya que cumple las casillas para un excelente altavoz y sin costar un ojo de la cara.

Otra razón más para aprovechar de huawei precios atractivos es si tienes más dispositivos de esta marca. Poder cambiar casi instantáneamente entre dispositivos es bastante útil y práctico. Si posees una tableta o teléfono Huawei, este es un altavoz ideal para emparejarlo.

Por último, deberías comprarlo si continuamente te olvidas de recargar sus dispositivos. Puedes disfrutar de hasta 26 horas de duración de la batería y soporte de carga rápida. El Huawei Sound Joy es práctico si eres propenso a olvidarte de cargar tus dispositivos.

Sin embargo, si tienes un iPhone no recomendamos adquirirlo, ya que, el anillo de luz LED no reaccionará a st música y probablemente esto cambie las reglas del juego. En todo caso, es preferible buscar en otra parte para no desaprovechar esta función.

Aunque el Huawei Sound Joy suena bien, carece de los detalles que más buscan los audiófilos en un parlante. Incluso, si lo que buscas es algo realmente elegante, quizás el Huawei Sound Joy no es la principal opción. Lo consideramos bastante encantador, pero el anillo de luz LED puede ser demasiado llamativo y no es del gusto de todos. Si el estilo lo es todo, resulta bastante plano estéticamente.