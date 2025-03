Llega a su fin la El Festival Pixelatl en Guadalajara con grandes sorpresas y récord de asistencia

Durante cinco días en la nueva sede de El Festival, Guadalajara, se llevaron a cabo diferentes conferencias que abordaron las más diversas temáticas como la diversidad en los nuevos contenidos, cómo hacer el pitch de un proyecto, el futuro de las series animadas, nuevas herramientas para desarrollar videojuegos, entre otras. Además, se presentaron nuevos proyectos de las diferentes delegaciones como Argentina, España, Perú, y Colombia y algunos estudios y realizadoras mostraron nuevos proyectos que se verán en pantallas los próximos años.

También se llevaron a cabo las tradicionales revisiones de los portafolios de los asistentes por parte de artistas y ejecutivos de las más grandes productoras y estudios como parte de las actividades de El Festival.

Entre las conferencias mostradas, destacan Pitching&development, con la creadora de Onyx Equinox, La evolución de una serie latinoamericana, ¿Qué busca un reclutador de un estudio top?, A peekinto art, animation and contentworkflows at Xbox GameStudios y Thesoul and actors of stop motion

Los ganadores de los Chinelos 2022 fueron:

Jurado Joven – Mejor corto elegido por un jurado joven: La frontera por Christian Arredondo

VMX Showroom – Convocatoria de Mejor Videojuego en desarrollo: Remnants of theRift, de Bromio

Secuenciarte – Convocatoria de Cómic:

Resignación de María Alejandra Reyes

El Resto de Ti de Paulina Guerrero

-In-Flamar de Fernanda Rodríguez Cruz

PAAL – Convocatoria de Libro Infantil Ilustrado:

Mención especial para Sombreros de Luisa Velásquez, Lorena Salazar, y Felipe Rodríguez

Ganador: Nero de Diana Zela

Mejor cortometraje estudiantil mexicano: Niña de mar de Andrea Muñoz Castillo

Mejor cómic del Año: Acacia 22 de Edgar Camacho

Mejor cortometraje estudiantil internacional: TheSpñposts de MehmazAbdollahinia, FebenWoldehawariat, RazahkIssaka, Celeste Jamneck, y YiLiu (Francia)

Mejorcortometaje: The Shadow of My Life de HajarMoradi

GirlPower – Proyecto de serie animada creado por mujeres: Kaddy, Thefabulous chaos enchantress

Ideatoon – Proyectos de series animadas:

PremioVentana Sur: The Sun and the Moon de Sandra Stobschinski

Mención especial: Wilka de Macarena Liza Zanet

Ganador: Momoks de Daniel Mastretta, Antonio Uribe, y JP Riebeling

El Festival Pixelatl, el más importante de América Latina inició una nueva etapa, al cambiar de sede y mudarse a Guadalajara, Jalisco, movimiento que promete más y mejores experiencias y oportunidades para los participantes, además de prolongar su labor de plataforma de lanzamiento para las industrias creativas de este lado del orbe.

Cifras:

La asistencia ascendió a 3,643 participantes

üLas presentaciones fueron 185 entre conferencias, talleres y proyecciones

üLos delegados en el mercado: 300 que mantuvieron reuniones B2B

üLos expositores: sumaron 40 en la Feria entre artistas, ilustradores, videojuegos y escuelas

Pixelatl

Es una plataforma para promover las industrias creativas de Latinoamérica y el desarrollo de propiedades intelectuales originales. Inició en 2011 con el objetivo de profesionalizar y vincular internacionalmente la industria mexicana para convertirla en una palanca de dignificación, desarrollo y reconciliación para México. Algunas de sus iniciativas son el Festival Pixelatl (11 ediciones), Ideatoon (8 Propiedades Intelectuales en producción y más de 60 acuerdos de opción o servicios), y SecuenciArte(23 títulos de cómic independientes publicados).