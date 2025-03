Presentan política pública con la que se busca ser líderes en innovación, talento y tecnología en Latinoamérica

Fue presentada ayer "Jalisco Tech Hub Act", la política pública impulsada por la triple hélice: Gobierno de Jalisco, Iniciativa Privada y academia, evento que encabezó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en el que firmó la orden ejecutiva para la conformación del consejo de este organismo, que pretenderá llevar a la entidad a la consolidación del ecosistema de innovación y alta tecnología con una inversión de mil 184 millones 334 mil 238 pesos para el 2023, y así marcar un parteaguas para cumplir con las demandas de las grandes empresas internacionales en el ramo que quieren crecer en el estado y convertirse en referente en América Latina.



Tras 60 años del asentamiento de las empresas tecnológicas en Jalisco, se han cumplido etapas, por lo que este día comienza la quinta fase de lo que será la consolidación de todo el ecosistema que comenzó desde empresas pequeñas hasta hoy ser Jalisco referente como el Silicon Valley de México y la tecnología en el mundo.



“El cambio fue convocarlos a todas y todos, platicar y rediseñar el modelo y presentar hoy esto que ya hoy esto que ya creo que podemos plantearlo por esta historia que nos narró Alfonso hace un momento como la quinta etapa del desarrollo del ecosistema de la industria electrónica, de la innovación y de la alta tecnología. Nos vamos a acordar en 10 años que un día como hoy pudimos presentar formalmente un acuerdo que se ha construido paso a paso con un ecosistema que ha madurado, que ha evolucionado y que ha demostrado todo su potencial a lo largo de los años”, indicó Alfaro.



“Hoy estamos marcado una ruta de trabajo que nos va a permitir aprovechar las oportunidades, actualizar nuestro modelo de crecimiento en este sector y sobre todo, lo digo con convicción, ponerle un ejemplo a todo México de cómo en un momento en el que las oportunidades tendrían que aprovecharse Jalisco está un paso al frente y demostrando que somos capaces de asumir retos como el que tenemos hoy delante de nosotros y hacerlo con entereza, con imaginación y sobre todo con diálogo entre todos para poder demostrar que aquí en Jalisco lo empresarios y el gobierno no están peleados, no están enfrente, estamos aliados y estamos trabajando a un mismo rumbo”, agregó.



Esta política busca transmitir confianza y certeza a las empresas que están buscando relocalizarse ante las oportunidades del nearshoring, potenciar las capacidades del ecosistema de innovación y alta tecnología, fortalecer la alianza entre el sector productivo, la academia y el gobierno en la búsqueda del bien-común, del crecimiento y del desarrollo económico con rostro humano, reconocer a las empresas e instituciones que conforman actualmente el ecosistema y desarrollar el talento y el capital humano.



“Este no puede plantearse como un logro de gobierno sino como la apuesta del estado de Jalisco que hoy nos pone a la vanguardia y con una perspectiva sólida de crecimiento en el futuro”, añadió el Gobernador.



La propuesta va desde el fortalecimiento de la enseñanza del inglés en el sistema de educación básica, explicó Alfaro, hasta un rediseño de la oferta educativa no solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino en las regiones de Jalisco. Asimismo, incluye los incentivos gubernamentales y la oferta de tierra para la llegada o expansión de quienes tienen la confianza en Jalisco y su gente.



A lo largo de la presentación se manifestó que el monto total de inversión aportará al desarrollo, reconversión y vinculación de talento; serán 548 millones 600 mil pesos destinados para la enseñanza del idioma inglés, programas de posgrados en Tecnologías de la Información (TI), electrónica y ciencias computacionales, colaboración con autoridades migratorias para la contratación de trabajadores extranjeros y el impulso a la plataforma Jalisco Trabaja para vinculación con talento especializado.



Para incentivos serán destinados 117 millones de pesos para fomentar la creación y consolidación de empresas de la industria 4.0, simplificación en trámites y acompañamiento a través de la ventanilla única Contacto Empresarial y la promoción de la inversión en el sector industrial para generación y uso eficiente de la energía; y para reserva territorial 518 millones 734 mil 238 pesos que incluye la gestión de terrenos para que sean comercializados, arrendados o en comodato, a empresas que formen parte de la estrategia para el desarrollo de polos industriales y tecnológicos.



A lo largo de los años, la consolidación de este ecosistema ha brindado certidumbre, confianza e innovación a empresas como SIEMENS, HP, Intel, IBM, Bosch y Oracle, entre otras, por lo que esta estrategia fortalecerá al sector brindando condiciones favorables con más de 600 empresas de alta tecnología, 300 empresas de software y servicios y 5 incubadoras y parques tecnológicos.



El coordinador general estratégico del Gabinete Económico, Xavier Orendáin De Obeso, encabezó la presentación acompañado por la coordinadora general estratégica del Gabinete Social, Anna Bárbara Casillas y los titulares de las secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa; de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes y de Desarrollo Económico, Luis Roberto Arechederra Pacheco.



Orendáin De Obeso explicó que las mesas conformadas que dieron voz a todas las opiniones que derivaron en conformar la estrategia que será transversal, es decir, sentar las bases y comenzar el trabajo que trascienda esta administración.



“Es un ecosistema articulado, maduro y con condiciones favorables que además mantienen las empresas esa confianza nacional e internacional de un ecosistema que va a permitir dar ese salto importante hacia adelante”, dijo el titular del gabinete Económico.



“Hoy partimos de una línea base, el Tech Hub Act nos va a permitir hacia 2024 tener la certeza de empleos formales, si hacemos bien las cosas, de 100 mil empleos de la industria tan solo creando 40 mil empleos por año, lograr brincar el umbral de 3 mil millones de inversión extranjera directa, este año brincamos el umbral de los 2 mil antes de que termine el año, pero podríamos tener la certeza de brincar a los tres mil y por supuesto nuestras exportaciones enviarlas a 35 mil millones de dólares anuales. Algunas de las empresas hoy están buscando terrenos muy grandes para convertirse en los grandes exportadores no solamente de Jalisco sino de México”, añadió.



En 2021 este ecosistema tuvo un impacto en la economía con la generación anual de 69 mil 632 empleos formales, 28 mil 119 empleos formales en la industria, una Inversión Extranjera Directa (IED) por 2 mil 23 millones de dólares (mdd) y exportaciones por 30 mil 218 mdd.



En la empresa IBM Campus Tecnológico Guadalajara, su director Jaime Reyes Lancaster Jones, indicó que todas las empresas se encuentran en una constante innovación y crecimiento con miras en el futuro, haciendo de Jalisco Tech Hub Act la oportunidad de aprovechar los cimientos que ya se construyeron y “capitalizar el momento que hoy se tiene ante nosotros, capitalizando la inversión y reforzar nuestro compromiso con el desarrollo del talento local altamente especializado, diverso e incluyente siguiendo el imperativo de aportar para nuestro estado”.

A su vez, por la iniciativa privada y CANIETI a nombre de su titular Dina Grijalva Varillas, se celebró los resultados de la gira al Silicon Valley este año, en el que se abrieron nuevas oportunidades y se planteó el crecimiento que daría pie a un plan a futuro como lo es ahora Jalisco Tech Hub Act, la política de nueva generación que sienta las bases para exponenciar las capacidades presentes y futuras del ecosistema de innovación y alta tecnología, que tiene rostro humano basado en el crecimiento de las personas y del talento.

A través de esta estrategia se busca posicionar a Jalisco como el epicentro de alta tecnología en América Latina y es impulsada del Gobierno de Jalisco en colaboración con la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, la Coordinación General de Innovación Gubernamental, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), de Desarrollo Económico (Sedeco), de Educación (SEJ), el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), centros educativos, de investigación y universidades así como la iniciativa privada.