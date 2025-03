CIENCIA PARA TODOS: El cometa verde

El 2 de marzo del 2022, haciendo uso de la cámara de sondeo de campo amplio Zwick Transient Facility en el observatorio del Palomar en San Diego, Estados Unidos, astrónomos de la NASA descubrieron un nuevo cometa con una característica coloración verdosa que surcará los cielos en los primeros meses del 2023.

El cometa en cuestión fue bautizado como C/2022 E3 (ZTF) y tiene un periodo orbital bastante largo, siendo así que la última vez que paso cerca de la tierra fue hace aproximadamente unos 50 mil años, es decir, cuando los primeros Homo sapiens comenzaban a esparcirse por el planeta.

Los cometas son cuerpos celestes helados, principalmente compuestos de hielo, metano, amoniaco y dióxido de carbono, estos compuestos se encuentran en el núcleo del cometa, mientras que la coma, o también conocida como la cola, es la característica estela que presentan los cometas, la coma se divide en dos partes, una es la coma gaseosa, la cual se compone de vapor de agua y es eyectada en la dirección contraria a los rayos del sol, la otra, es la coma de polvo, la cual está compuesta por restos sólidos del cometa que quedan suspendidos en el espacio.

En este sentido, el color que presentan los cometas se debe únicamente a su composición, siendo así que el color del cometa que pronto surcara los cielos debe su color verde a la presencia de dicarbono (C2) y cianuro (CN) que cuando se estimulan por la radiación ultravioleta proveniente del sol, sus electrones pasan de un estado de baja energía a uno de alta energía para después regresar al estado inicial, liberando un fotón que a nuestros sentidos es de color verde.

Ahora bien, el cometa C/2022 E3 (ZTF), alcanzó su punto más cercano al Sol el 12 de enero y llegará al punto más cercano a nosotros el primero de febrero a una distancia de aproximadamente 42 millones de kilómetros, durante los días cercanos a este punto de mayor proximidad, será posible verlo sin necesidad de usar telescopios ni binoculares, es decir, a simple vista.

En este orden de ideas, el cometa será visible para el hemisferio norte durante el mes de enero, mientras que para el hemisferio sur, será posible apreciarlo durante los primeros días de febrero, de acuerdo a la Universidad Autónoma de México, el mejor día para verlo en México será el 2 de febrero, momento en el cual se encontrara con un gran brillo y será más fácil identificarlo.

Existen cometas que tardan un par de años o unas cuantas décadas en regresar a un punto de su órbita, sin embargo, este cometa de color verde pasó por encima de la tierra cuando el ser humano comenzaba a poblar la tierra, hace 50 mil años y debido a la gran órbita que tiene este cuerpo, la humanidad tendrá que esperar varios miles de años más para volver a verlo, apreciarlo dentro de unos días será una oportunidad que sucederá una vez en la historia moderna de la humanidad.

Referencias:

Halpert, B. C. K. A. M. (2023, 12 enero). Green comet approaching Earth for first time in 50,000 years. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64252258

El autor nació en Gdl en 2004. Cursa 5to semestre de prepa. Ha ganado medallas de oro a nivel nacional, estatal y regional en olimpiadas de física, biología, matemáticas y química. Representó a México en la 52 olimpiada internacional de Química en Tianjin, China, en donde obtuvo mención honorífica y la presea Golden Monkey

