La astronauta Katya Echazarreta convivió con alumnas de secundaria y las inspiró a acercarse a la ciencia 

La primera astronauta mexicana Katya Echazarreta González, nativa de Ixtlahuacán de los Membrillos, de 27 años de edad, acudió a la Secundaria Mixta 56 “Juana de Asbaje”, en el barrio del Santuario, para dar la charla “Las Niñas y la Ciencia Espacial”, a la que acudieron únicamente alumnas mujeres de ese plantel y de otras cuatro secundarias.

Fue un día de fiesta en la Secundaria 56, donde recibieron a la ingeniería mexicana, de nacionalidad estadounidense, con música que interpretó el mariachi del plantel y con la exposición escolar “Mujeres, ciencia y tecnología. Una combinación poderosa para explorar lo desconocido”.

Katya realiza una gira de cinco días por Jalisco, donde visitó Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos y Guadalajara, en los que ha estado en escuelas y este martes dialogará con diputados en el Congreso del Estado.

Entre sus planes está crear una fundación para que en un futuro no muy lejano, se pueda concretar la primera misión espacial mexicana, con astronautas nacionales y lanzada desde territorio nacional.

Para ello, también se requiere el respaldo del gobierno federal mexicano, dijo Katya, quien traía puesto el uniforme de la NASA, donde labora.

“Estamos trabajando con la Agencia Espacial Mexicana, porque lo que queremos hacer aquí en México es ayudar a que todos los políticos entiendan que el momento de actuar es ahora. No podemos estar recortando los presupuestos para la ciencia, para la ingeniería, para la tecnología. Tenemos que apoyar, crecer todo esto y tenemos que finalmente ayudar a que México tenga una industria por su cuenta, que ya no tengamos que estar yendo a otros países, que podamos tener nuestra propia tecnología”, dijo.

Katya, quien desde pequeña emigró a Estados Unidos junto con su familia, les dijo a las estudiantes de secundaria que la educación es la vía para que cambien sus circunstancias y las de sus familias. Les dijo que las ingenierías no son aburridas.

Precisó que desde la infancia a las niñas se les debe acercar a las matemáticas y a las ciencias.

“Cuando una persona dice ‘una niña no estudia ingeniería porque no le gusta’. ¿Y por qué no le gusta?, porque desde niña le estamos diciendo que no le debería gustar. Luego esta persona crece y ya es muy difícil encontrar ese amor, porque nunca lo desarrollamos en esta persona. Por eso es que los niños les encanta la ciencia, porque son niños. No. Porque desde niños los estamos ayudando a que le encuentren ese año y a las niñas no. Eso es lo que está sucediendo. Así que desde niños, desde jóvenes tenemos que tener esa conciencia de las personas que estamos creando”, expresó en una entrevista previa a su conferencia.

En la visita de la astronauta mexicana estuvo presente el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes y al presentar a Echazarreta, el director de la Secundaria 56, Manuel Maciel Saldierna, dijo que a escala internacional 30% de quienes se dedican a la ciencia son mujeres. Sin embargo, en México, apenas 13.5% de las chicas estudian carreras vinculadas a las ingenierías.