Presentan iniciativa de ley “Jalisco Tec Hub”, con el respaldo de la astronauta Katya Echazarreta

Katya Echazarreta, la primera astronauta mexicana fue invitada al Congreso del Estado para apoyar la presentación de un paquete de reformas que buscan impulsar la ciencia y la innovación en las empresas y en las escuelas, dando todas las facilidades para que firmas foráneas de ese sector lleguen a asentarse en Jalisco.

La iniciativa la presentó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Competitividad del Congreso. Acudieron también los secretarios de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa y el de Educación, Juan Carlos Flores.

Katya Echazarreta dijo que luego de haber estado en el espacio, se convirtió en una activista en defensa del planeta y la innovación.

“Así que después de que sucede esta misión y yo regreso al planeta con esta nueva misión de no nada más cambiar la vida de las personas que entran a mi vida, sino también a la vida de las personas que no he conocido, la vida de las personas y los jóvenes aquí en México. Esa es mi verdadera misión, por eso me seleccionaron entre 7 mil personas de todo el mundo”, dijo.

La legisladora Gabriela Cárdenas señaló que la meta es que las reformas que buscan impulsar el programa Jalisco Tec Hub, se aprueben a la mitad del año, con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

“Lo que estamos buscando con esta apuesta es la creación de 100 mil empleos nuevos simplemente en el año 2023, para después estar logrando alrededor de 120 mil empleos al 2030. Esta importante apuesta lo que busca es detonar cosas muy específicas. Primero que nada el trabajo colaborativo de la industria privada mandando este mensaje de que Jalisco les va a generar todas las condiciones para que puedan invertir aquí, para que puedan crecer, para que puedan traerse sus corporativos y sus clientes aquí a Jalisco”, precisó.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores, explicó que la presencia de Katya Echazarreta, sirve como ejemplo para que los alumnos de educación básica vean en las ingenierías, un futuro profesional para ellos.