Cuidado con el Grooming: ¿Qué es?

Los menores de edad han incrementado su permanencia en redes sociales. Por falta de tiempo, algunos padres de familia no están al pendiente de lo que ven y hacen sus hijos en internet, en donde existe un peligro del que poco se habla: el online grooming (acoso y abuso sexual en línea).

Este delito es muy común en redes sociales; por este medio un adulto, que en muchas ocasiones se hace pasar por un adolescente, niña o niño, busca ganarse la confianza de la víctima hasta llevarlo a una actividad sexual en línea.

“Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad”, explicó sobre el grooming la organización Save The Children.

Asimismo, detalló que esta práctica tiene distintos niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo hasta conseguir material íntimo mediante del envío de fotografías o videos, incluso en algunos casos se ha llegado a mantener un encuentro en persona, donde el peligro se incrementa, porque el menor de edad no sabe que la persona con la que ha hablado por mucho tiempo es un delincuente.

Perfil de las personas que practican el online grooming

El adulto normalmente finge otra edad, muy cercana a la de la víctima. Es muy posible que el agresor haga regalos, y aproveche la información obtenida por su presunta “amistad” para chantajear después.

El abusador suele preguntar al menor de edad si alguien más conoce su relación. Para sentirse seguro, investiga quién más tiene acceso a la computadora o dispositivo que utiliza la víctima.

El objetivo de las personas que practican el grooming es introducir conversaciones sexuales de manera paulatina, para obtener material, que incluso, en muchas ocasiones termina difundiendo o vendiendo a otros delincuentes.

“Las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del online grooming. En esta última fase el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico”, explica Save The Children .

¿Cómo prevenir el grooming?

La educación digital y sexual son primordiales para prevenir que los menores de edad caigan en las redes de estos delincuentes, presentes en el gran mundo que representa internet. No sólo eso, fomentar la comunicación en la familia sobre cualquier tema sin que el menor se sienta intimidado o con temor por un regaño es fundamental.

“Es esencial tener en cuenta que especialmente en el online grooming el engaño es lento y no hay consentimiento del niño o niña, no son conscientes de lo que les ocurre, y no tienen las herramientas adecuadas para defenderse. Nunca podrá ser culpa de ellos”, sentenció la organización no gubernamental internacional.

Consejos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX