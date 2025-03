Lanzan a la venta videojuego creado por integrantes de la UP

Alumni, alumnos y profesores de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara fueron parte de la creación del videojuego “9 Years of Shadows” que desde el pasado 27 de marzo, se estrenó a través de la plataforma Steam para su versión PC y próximamente se podrá adquirir para Nintendo Switch.

El videojuego “9 Years of Shadows” cuenta la historia de Europa, una joven de 20 años cuyos padres han fallecido debido a una maldición que devora el color y amarga los corazones de las personas. Ahora tiene que hacer frente a una misión difícil: levantar la condena que ha estado atormentando a la gente y devolver la paz. En su viaje aprenderá que debe abrir su corazón para superar el dolor de su pasado.

La idea nació a raíz de que el director del videojuego, Miguel Hasson, escribió la historia para una clase de guion mientras cursaba la carrera de Comunicación y Creación Audiovisual, la cual estaba originalmente pensada para ser un cortometraje.

Desde ese momento, la comunidad universitaria creyó en su idea y poco a poco se fueron sumando alumnos y profesores de distintas carreras a la empresa creadora, HalberdStudios. Específicamente, estuvieron involucrados 18 integrantes de la Panamericana.

Cabe destacar que, en 2021 9YOS ganó el premio de excelencia en audio en los LatinxGameAwards 2021. Uno de los elementos más importantes de este videojuego es la música, ya que el soundtrack de este proyecto está a cargo de las legendarias compositoras MichiruYamane y ManamiMatsumae, de “Castlevania” y “Mega Man” respectivamente.

Maya Ruiz, alumni de la carrera de Comunicación y Creación Audiovisual, fue la guionista del videojuego y se encargó del desarrollo de los personajes, los diálogos, las cinemáticas y los cutscenes.

“Empecé sola, con la dirección de Miguel. Después creamos un equipo de narrativa Andrea Castillejo, Brenda Ramírez, Raúl Aceves y yo. Ellos me ayudaron a corregir y pulir los diálogos y la historia en general. DaveWightman de ReclamationGames nos ayudó a traducir a inglés”, comentó.

Para Maya, el haber formado parte de la creación del videojuego le deja una gran satisfacción, afirmando que “‘9 Years of Shadows’ fue mi primer proyecto creativo que requería un gran nivel de exigencia profesional. Trabajando en el guion me di cuenta de que realmente es lo que más me apasiona, pero es un trabajo muy difícil, que requiere de mucha paciencia, dedicación y confianza en uno mismo y en el equipo. Es el proyecto al que más cariño le tengo”.

En total, el equipo está conformado por: Miguel Hasson (alumni Comunicación y Creación Audiovisual); Raúl Bonillas (alumni Comunicación); Raúl Aceves (alumni Comunicación y Creación Audiovisual); Andrea Castillejo (alumni Comunicación y Creación Audiovisual); Brenda Ramírez (alumni Comunicación y Creación Audiovisual); Maya Ruiz (alumni Comunicación y Creación Audiovisual); Cinthia Borquez (alumni Comunicación y Creación Audiovisual); Michelle Medina (alumni Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas); Daniel Lizarraga (Comunicación y Creación Audiovisual); Diego Mayorga (alumni en Ingeniería en Animación Digital); Humberto Segura (alumni en Ingeniería en Animación Digital); María José Hernández (alumni en Ingeniería en Animación Digital); María José Castillo (Ingeniería en Animación Digital); Constantino Valenzuela (alumni en Ingeniería en Animación Digital); Gabriel Casillas (Ingeniería en Animación Digital); IvanFerrat (Ingeniería en Animación Digital); Andrés Silva (Ingeniería en Animación Digital); Fernanda Flores (Ingeniería en Animación Digital); y Jesús Gómez Romero (Director de Ingeniería en Animación Digital).

La Universidad Panamericana Campus Guadalajara felicita a los alumni, alumnos y profesores que crearon el videojuego “9 Years of Shadows” y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.