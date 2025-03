Jalisco TV y Filma Jalisco premian a los ganadores del concurso “Cuéntame una historia: Al Estilo Jalisco”

En una emotiva ceremonia realizada en el Cine Cabañas, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) y la dirección Filma Jalisco, de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), en coordinación con la Secretaría de Cultura de Jalisco, entregaron los premios a los ganadores del primer concurso de cortometrajes “Cuéntame una historia: Al estilo Jalisco”, que recibió más de 230 proyectos de profesionales y aficionados a la cinematografía que compartieron las historias que suceden en todos los rincones del estado.

Este premio forma parte del impulso y desarrollo de talento de la industria audiovisual que el Gobierno de Jalisco realiza a través de la política pública de Filma Jalisco, única en el país, que busca desarrollar este sector para el crecimiento económico del estado.

Los ganadores fueron: primer lugar para Ezequiel Cruz Romo, con el corto “Lloviendo piedras”; segundo lugar para Diego Toussaint, con “Onán”, y tercer lugar para Ilse Estefania Ibarra García, con “Todas las jericallas del mundo”, cortos que se proyectaron durante el evento.

Los premios de primero, segundo y tercer lugar fueron de 100 mil, 50 mil y 30 mil pesos, respectivamente. Además, tendrán un ciclo de proyección en diferentes vías de comunicación, que se estarán dando a conocer en las redes sociales de Jalisco TV y Filma Jalisco, así como entre cortes al aire de la programación de la televisora en los canales 17.1 y 17.2.

En este primer concurso de cortos también se reconocieron a 11 finalistas más, quienes recibieron menciones honoríficas.

Durante la ceremonia se destacó el hecho de que el 80% de los registros fueron del Área Metropolitana de Guadalajara, mientras que el resto fueron del interior del Estado, de municipios como Magdalena, Puerto Vallarta y Colotlán.

Es importante destacar que si bien el 45% de los participantes tienen un rango de edad de entre 18 y los 25 años, el 7% de los cortos participantes fueron hechos por niños, niñas y adolescentes.

“Esta es la primera vez que se hace una convocatoria de esta magnitud con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión Y Filma Jalisco, para nosotros era importante capturar el talento de los jóvenes que pueden producir desde un teléfono celular hasta con trabajos que ya tuvieran en escuelas de cine”, comentó Alejandro Tavares López, director general del SJRTV.

Además destacó que “es muy importante para el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión estar haciendo cosas actuales, estar respondiendo a las inquietudes de los jóvenes de Jalisco, pero sobre todo tener contactos y tener presente una red de creadores digitales, eso es lo que estamos intentando con este concurso de Filma”.

En la convocatoria, que estuvo abierta del 1 de noviembre de 2022 al 20 de enero del año en curso, se buscaron cortometrajes de 1 a 10 minutos que hablaran de las y los jaliscienses, de lo que nos permite entendernos, de cómo somos y qué nos gusta.

“Este tipo de proyectos están sentando la semilla para descubrir los talentos, muchas felicidades a los ganadores. Esta convocatoria fue un éxito, seguiremos impulsando el talento jalisciense a través de este tipo de convocatorias” señaló Esteban Estrada Ramírez, director general de la AEEJ.

Durante el evento se presentaron a los seis jurados encargados de seleccionar a los finalistas y ganadores, dichos jurados son personalidades que cuentan con amplia experiencia, además de ser jaliscienses que se identifican con los proyectos competidores.

El jurado se integró por Juan Pablo Balcells Tomás, locutor y productor de radio del programa de cine Proyector en Jalisco Radio; Cecilia Yasmín Fernández Haro, productora y conductora de Radio Universidad de Guadalajara; Noé Alejandro Quezada Gámez, director de televisión del SJRTV; Claudia Alejandra Cosío Vidaurri Martínez, productora de contenidos audiovisuales, cortos, largos y publicidad; David Izazaga Márquez, Jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Jorge Eduardo Riggen Bustillo, director de Filma Jalisco de la AEEJ.

PARA SABER

-Se registraron producciones de ficción y documental, pero también de animación pensadas meramente para este concurso.

-Las historias de los cortos participantes fueron variadas, desde westerns hasta cortos de terror.

-Los cortos hablaron sobre romance, símbolos históricos jaliscienses, leyendas, guerra cristera, fútbol, tortas ahogadas y migración.

-Del total de proyectos recibidos, fueron seleccionados 20 finalistas, quienes cumplieron los elementos solicitados en la convocatoria: que fuera un video horizontal, en formato Mp4 (HD 1920 X 1080), con una duración de 1 a 10 minutos incluyendo créditos; que haya registrado un cortometraje por participante; que no haya ganado en otra convocatoria; que no tenga propaganda política o religiosa; que no sea videoclip, stand up, o videoblog, así como que hayan cumplido con su documentación, y hayan subido sus archivos en tiempo en forma.

-De los 20 finalistas se seleccionaron 11 menciones honoríficas y los 3 mejores lugares, tomando en cuenta el siguiente criterio: 40% Historia y personajes, 30% Lenguaje narrativo y dirección y 30% Identidad jalisciense.

Ganadores

Primer lugar: “Lloviendo piedras”, de Ezequiel Cruz Romo

Segundo lugar: “Onán”, de Diego Toussaint

Tercer lugar: “Todas las jericallas del mundo”, de Ilse Estefania Ibarra García

Menciones honoríficas:

- El Sempiterno, de Brandon Lauro Rodríguez Díaz

- En salsa y amor, de Luis Augusto García Nevárez

- Un cuento Charri, de Leonardo Hernández García

- Keyla anima Jalisco, de Keyla Lares Ortiz

- Por La Vía: Migrantes en la Ruta del Pacífico, de Erika Archaga

- No iré en vacaciones, de Hugo Jared Hinojosa López

- Pastel, de Christopher Ramsies Amezcua Garcia

- Agüita, de Paola Montserrat Contreras López

- Vincent, de ValerieVazquez

- Oscuridad y silencio, de David Alejandro Cueto Arce

- El ángel enmascarado, de Jorge Alexis Barrera Esparza