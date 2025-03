Inauguran campamento aeroespacial “Misión Marte 2023”

Con la presencia de la astronauta jalisciense Katya Echazarreta, fue inaugurado el primer campamento aeroespacial en México “Misión Marte 2023”, impulsado por el gobierno de Jalisco y la fundación que ella preside.



El gobernador Enrique Alfaro Ramírez acudió al arranque de este campamento que convoca a 100 estudiantes a nivel secundaria, con ellos, se busca abrir los espacios a la industria aeroespacial en México desde Jalisco, evento que se lleva a cabo en Ciudad Creativa Digital.



“Si ustedes recorren este lugar van a ver a jóvenes estudiantes, van a ver a robots haciendo de las suyas, van a ver a empresas produciendo, van a ver a emprendedores soñando con echar a andar sus ideas y Ciudad Creativa Digital es hoy una realidad, y si me hubieran dicho a mí, cuando empezamos a empujar este proyecto que aquí íbamos a ser sede del primer campamento aeroespacial del país y que lo iba a estar inaugurando a lado de la primera astronauta mexicana, la verdad no me lo hubiera creído”, expone Enrique Alfaro.



Hace más de un año que Katya Echazarreta viajó en su misión al espacio, hecho que marcó historia para México y Jalisco, desencadena este campamento aeroespacial, con el que se pretende generar en los estudiantes interés en la ciencia, así como dar espacios y herramientas a la comunidad científica espacial.



“Por eso es motivo de orgullo hoy estar aquí Katya, gracias por creer en tu estado, gracias por creer en Jalisco, gracias por ponernos un ejemplo a todos porque al final de cuentas lo que sucedió el 4 de junio de 2022, no es más que la consecuencia de un larguísimo proceso de preparación, de formación de trabajo que tu tuviste como mujer, como mexicana, como profesionista”, agregó.



El campamento espacial se llevará a cabo del 10 de julio al 4 de agosto, se dividirá en cuatro grupos de 25 participantes, será un grupo por semana, tiempo que servirá para acercarlos a la robótica, diseño y programación; entrenamiento físico y psicológico; investigación de hábitats y superficies; cultivos sustentables, simuladores y ejecución de un vuelo a Marte, entre otros, para desarrollar en las nuevas generaciones que se inclinan por el ámbito espacial y todo lo que se deriva.



“Cada conversación que yo tengo con un niño de este Estado es una promesa de que lo vamos a lograr, de que vamos a crear esas oportunidades necesarias para que ellos puedan seguir adelante con su sueño de este su país. Los sueños no son nada si no tenemos las oportunidades necesarias para poder cumplir ese sueño. Ustedes jóvenes que nos acompañan aquí sueñen, y yo tengo el trabajo de crear estas oportunidades para todos ustedes”, explica Katya Echazarreta.



En esta inauguración estuvieron presentes Mario Manuel Arreola Santander, director de Divulgación de la Ciencia y Tecnología Espacial del Gobierno Federal; el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Alfonso Pompa Padilla; y Manuel Maciel Saldierna, director del campamento espacial.

