Buscan a los emprendimientos de éxito en Jalisco para premiarlos

Emprender un negocio no es una tarea sencilla para una persona, se enfrenta a diversas dificultades que debe sortear para garantizar la vida de su negocio, sólo el 10 por ciento de las empresas que se registran formalmente sobreviven los primeros tres años; ante estos retos se reconoce el esfuerzo con el Premio al Emprendimiento Jalisco 2023.



Nora Martín Galindo, directora general de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICYT), explica que este premio se creó para inspirar el emprendimiento, para que haya más y mejores empresas.



“Visibilizar a todos esos emprendimientos que ya son un éxito, que ya han pasado por un camino y que lo están haciendo muy bien, lo que queremos es promoverlos, es aplaudirlos, es felicitarlos, es darles visibilidad, es ayudarlos a que mucha más gente los conozca. Necesitamos que inspiren a mucho más emprendedores que vienen en el camino”, indica Nora Martín.



Para emprender un negocio no hay una edad límite, por esta razón, dentro de la convocatoria no se considera como requisito la edad de la persona, pero sí del negocio, este debe tener al menos dos años de haber sido creada, además, que debe ser rentable y genere indicadores.



“Una empresa que esté generando ventas, clientes, usuarios, a veces la rentabilidad o la escalabilidad no se traduce en dinero, sino también en muchas otras cosas que te van indicando que una empresa va siendo exitoso, que sea una empresa que el emprendedor sea el fundador, que sea el que el que la haya iniciado, no estamos hablando de empresas heredadas o de empresas que tienen muchos años en el mercado; son estos emprendimientos que nacen de alguien y que esta persona se esforzó por hacerlos sumamente rentables”, expresa.



Dentro de los requisitos se solicita que el emprendedor sea jalisciense o esté avecindado en el Estado desde hace al menos un año con residencia comprobada, además, que su empresa haya experimentado un crecimiento significativo en el último año.



Para este premio se consideran cuatro categorías: Emprendimiento de Alto Impacto, Emprendedora Destacada, Emprendimiento Tradicional y Emprendimiento en Pro de la Integridad y la Responsabilidad Social.



Los ganadores de cada una recibirán un galardón, se les entregarán 170 mil pesos, además, entrarán en una campaña de promoción y difusión en diversos medios de comunicación, mentoría especializada, acceso prioritario a REDi y pases VIP a eventos y congresos de talla internacional.



El registro se abrió desde el pasado 20 de julio y cerrará el próximo 8 de septiembre. En la página de internet: gobjal.mx/RegistroPJE2023 se puede llevar a cabo, la premiación está considerada a realizarse entre el 23 y 31 de octubre.



Esta es la segunda edición del premio, en 2022 se entregó por primera ocasión y participaron 144 emprendimientos, se espera que para este 2023 sea mayor el número de registros.