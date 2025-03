Un éxito, El Festival Pixelatl 2023

Guadalajara, la perla de Occidente y la capital de la economía naranja, celebró con éxito su más reciente edición de El Festival internacional de animación más importante del continente en cinco emocionantes días.

El evento, que contó con la participación de los más renombrados estudios, productoras, desarrolladores y artistas del orbe, marcó una huella imborrable jornada en la industria creativa y cultura pop en México.

El Festival Pixelatl se ha convertido en una plataforma esencial para la industria de la animación, videojuegos y cómic, que ha permitido la exploración de nuevos horizontes en la industria. El festival atrajo a una audiencia internacional que se volcó a una variedad de actividades y eventos acordes a la industria.

Estudiantes y profesionales tuvieron la oportunidad de sumergirse en una pléyade de torneos, talleres, clases maestras y charlas magistrales. Además, El Festival ofreció una plataforma única para que desarrolladores y productores, así como creativos presentaran sus proyectos más recientes y establecieran conexiones valiosas.

La participación internacional fue uno de los aspectos más destacados de El Festival, con empresas de renombre y personalidades influyentes en la industria compartiendo sus experiencias y conocimientos con el público. La diversidad cultural y la colaboración global en El Festival contribuyeron, una vez más, a su éxito y consolidaron la posición de Guadalajara como un importante centro de la industria naranja.

Los galardonados de la jornada fueron:

- Premio Mezcal Koch: Peter

- Premio Shortway:Cuidadoras de Daniela Cuenca.

- Chinelo al cómic 2023: La bruma de Elisa Galván.

- Juego del año: 9 YearsofShadows de HalberdStudios, México, con la peculiaridad que son naturales de Guadalajara.

- VMX Showroom 2023: Juego del jurado, próximo a lanzarse: México, 1921 - Un sueño profundo de Mácula Interactive.

- Chinelo al mejor corto de Estudiante Nacional:

Mención de honor 1: Repair de Daniel Sada Pita.

Mención de honor 2:Llamada de Carla Isunza Puntos, Itzae Blanco, Karla Cerón y Camila Reyes.

- Chinelo al mejor corto estudiantil Mexicano: Equinox de Elisa Giménez Valdés Fernández Posada.

- Chinelo al mejor corto de Estudiante Internacional:

Mención honorifica estudiante internacional:Thesunisbad de SumYee Rachel Mow

- Chinelo al mejor corto estudiante internacional: Unscarfed de Anita Bruneburg.

- Chinelo al mejor corto internacional: Carne de Dios de Patricio Plaza

- Warner Bros. Discovery, Pitch Me adult animation: The fantastic adventures of Transformin de EstudioComala.

- Premio Secuenciarte: Haiku de Daniel Godínez.

La canción del viajero de Ramsés Rossainzz Bedolla.

- Chinelo Secuenciarte 2023: Anomalía de Daniel Luna.

- Premio Ánima Studio Pitch, Mención honorífica: Ericka Rodríguez

Ganador: Sebastián Jaiovi

- Premio PAAL 2023: Apapacho de Zaira Zambrano.

- Premio Ideatoon 2023:

Premio especial Animation! Ventana Sur: Bolla de Calladitos (México)

ChineloIdeatoon TWIGS: Santiago Santana (Guadalajara).

De acuerdo a José Iñesta, director de El Festival, esta edición ha sido la que más reclutamiento ha tenido y más revisión de portafolios por parte de artistas experimentados ha habido. “Fue una gran edición con paneles donde el sector pudo hablar del presente para poder empezar a delinear el futuro en temas como Stop motion, animación independiente, el papel de mujeres en la industria, inteligencia artificial y muchos otros”.