Los videojuegos superan al ocio en las preferencias de los consumidores

Los videojuegos son la forma de entretenimiento más popular y rentable del mundo. Según un estudio de la consultora Deloitte, los videojuegos generaron más de 200 mil millones de dólares en ingresos en 2022, superando a la televisión, el cine y la música. Además, tienen cada vez más presencia e influencia en otras manifestaciones artísticas, como el cine, la televisión y la literatura.

Videojuegos en el cine: éxito y desafío

Una de las pruebas más evidentes del poder de los videojuegos es su adaptación al cine. En lo que llevamos de 2023, dos películas basadas en videojuegos han batido récords de taquilla y crítica: Super Mario Bros.: La película y The Last of Us.

La primera es una película de animación producida por Universal Pictures y Nintendo, que narra las aventuras del fontanero más famoso del mundo y sus amigos. Este filme superó los 700 millones de dólares en ingresos en sus dos primeras semanas, y se espera que su alcance esté muy por encima de los 1.000 millones, tarde o temprano. Es la película de animación más exitosa de la historia, superando a Frozen 2 y El Rey León.

La segunda es una serie de HBO Max basada en el aclamado juego de PlayStation, que cuenta la historia de supervivencia de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico infectado por un hongo mutante.

La serie ha sido alabada por su guion, su dirección, su fotografía y sus actuaciones, especialmente las de Pedro Pascal y Bella Ramsey, que interpretan a los protagonistas. La serie ha sido renovada por una segunda temporada antes de terminar la primera.

Estos dos ejemplos demuestran que los videojuegos pueden ser una fuente de historias originales y emocionantes para el cine, pero también plantean un gran reto: cómo adaptar un medio interactivo a uno pasivo, respetando la esencia del juego y entregando un resultado que a los fans y a los nuevos espectadores les convenza.

Videojuegos en la literatura: innovación y reflexión

Otra forma de expresión artística que se ha visto influenciada por los videojuegos es la literatura. Un ejemplo reciente es la novela Mañana, y mañana y mañana de Gabrielle Zevin, que se ha convertido en un fenómeno entre la generación Z.

La novela narra la vida de una joven que trabaja como diseñadora de videojuegos en una empresa que domina el mercado mundial. Este título explora temas como la creatividad, la identidad, el amor, el poder y el futuro. Y no se descarta una adaptación al cine o a la televisión.

Los videojuegos también han inspirado obras que reflexionan sobre su impacto social, cultural y psicológico. Algunos ejemplos son Ready Player One de Ernest Cline, Neuromante de William Gibson o El juego de Ender de Orson Scott Card.

Actualmente, los videojuegos son una forma de arte que combina narrativa, imagen, sonido e interacción. Son capaces de crear mundos fantásticos, contar historias apasionantes y provocar emociones intensas. Podemos decir que son el arte del siglo XXI.