La innovación puesta al servicio de las finanzas: todo lo que debes saber para invertir mejor

Las nuevas tecnologías siguen pisando fuerte en todo el mundo y son muchos los sectores que dan cuenta de ello. Uno de los más importantes es el del mundo financiero, en donde la llegada de los recursos digitales ha democratizado el acceso a los diversos mercados. A continuación, todo lo que hay que saber para empezar a operar e invertir.

No ganaremos un premio a la originalidad por hablar del importantísimo impacto que tienen los recursos digitales en nuestra vida cotidiana. Mientras no hay una sola actividad que no se haya visto afectada en las últimas dos décadas, hay algunos sectores que experimentan ese impacto aún con más fuerza. Las inversiones en línea, por ejemplo, son un claro ejemplo de cómo la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse a la hora de pensar las finanzas y los mercados.

Es por ello que, en el siguiente artículo, nos centraremos en los aspectos más importantes a la hora de evaluar las nuevas tecnologías y todas las oportunidades que se pueden aprovechar si lo que se busca es tomar las riendas de nuestra propia salud financiera. Comencemos.

Un boom en crecimiento

Desde hace ya varios años que se viene experimentando una ola de inversiones online tanto en México como en gran parte del continente. El acceso a las nuevas tecnologías, así como también a la educación financiera, ha acercado a nuevos actores a los distintos mercados tradicionales y modernos.

Por supuesto, la constante innovación y desarrollo en tecnología juegan un factor clave, sobre todo en medio de esta incipiente era digital que no parece tener un techo cercano. Pero no es solo eso lo que puede explicar el boom de las inversiones y las plataformas de operaciones.

El contexto económico volátil e inestable que ha tenido lugar desde principios de esta década, con factores como la pandemia, conflictos bélicos y cambios de gobierno en las principales potencias económicas, ha terminado de empujar la balanza para que los pequeños y medianos ahorristas se vuelquen hacia los mercados financieros.

Por otro lado, la gran mayoría de esos nuevos usuarios tienen un factor común: personas jóvenes que ya nacieron con las nuevas tecnologías incorporadas en sus costumbres, por lo que no suena exagerado hablar de una nueva manera de manejarse con el dinero, la idea de ahorro, las inversiones y mucho más.

¿Qué es lo que se puede esperar?

Con este boom más en claro, tanto México como otras economías importantes de la región prestan especial atención a todo lo que el sector Fintech puede aportar tanto a la economía nacional como a áreas claves. La economía del conocimiento es una de las más importantes.

Por otro lado, la adopción de estas herramientas digitales es un tema que ha llegado para quedarse en las agendas públicas y privadas. La mayor regulación de los mercados digitales, sin ir más lejos, es una clara muestra de los cambios de paradigmas que ya estamos viviendo y se van a profundizar.

Después de todo, no se debe pasar por alto que las mayores intervenciones legales y tributarias en estos mercados ha estado lejos de espantar a los inversores, ya que a final de cuentas termina sembrando un terreno de mayor transparencia y confianza.

Así entonces, se avecina una década en donde los mercados financieros se moverán al ritmo frenético del mundo digital, en donde cada salto o caída causará importantes efectos en cadena. Mientras más formación financiera se posea, menores serán los riesgos de tomar decisiones improvisadas o equivocadas. Diversificar, claro, seguirá siendo crucial para disminuir los riesgos.