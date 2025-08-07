Especialistas forenses de Jalisco colaboran con Zacatecas en análisis antropológico y odontológico

En el marco del convenio de colaboración entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, especialistas en odontología y antropología forense de Jalisco realizaron un análisis multidisciplinario en un caso atendido por la Dirección General de Servicios Periciales del estado vecino.

Colaboran especialistas del IJCF con Servicios Periciales de Zacatecas en análisis multidisciplinario de antropología y odontología forenses (Cortesía)

Durante la visita a Zacatecas, también se llevó a cabo una capacitación impartida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), dirigida a personal de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Zacatecas.

Como parte de la colaboración, peritos jaliscienses trabajaron junto al personal local para elaborar una ficha odontológica postmortem, en la que se registraron características dentales individualizantes y se estimó la edad de la persona analizada. Además, mediante estudios antropológicos, se realizó un análisis craneal para determinar el sexo, identificar posibles patologías, traumas y otros rasgos individualizantes.

La experiencia permitió intercambiar conocimientos y metodologías especializadas, desarrolladas por los expertos que integran los equipos multidisciplinarios del Centro de Identificación Humana de Jalisco.

Esta colaboración forma parte del convenio de apoyo, coordinación y colaboración entre el IJCF y la Fiscalía de Zacatecas, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas en identificación humana y mejorar la capacitación del personal involucrado en tareas forenses y de búsqueda de personas.