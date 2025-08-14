Jalisco impulsa la equidad de género en el sector energético con alianza internacional

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), firmó un convenio de colaboración con la organización internacional Women’s Energy Network (WEN) para abrir más espacios laborales, académicos y de especialización para mujeres en la industria energética.

El acuerdo, vigente durante toda la administración estatal, contempla acciones para promover la participación femenina en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y en todas las etapas de la cadena de valor del sector energético.

Impulso con visión global

La firma del convenio estuvo encabezada por Manuel Herrera Vega, titular de la SEDES; Eneida del Socorro Góngora Sánchez, presidenta de WEN México; y Enrique Bernardo Rubio León, director general de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

Herrera Vega resaltó la importancia de contar con una organización internacional que fomenta la visibilidad, profesionalización y liderazgo de las mujeres en la energía:

“En el Plan Estatal de Desarrollo, uno de los ejes transversales es la equidad de género. Con esta alianza, impulsaremos inversiones, capacitación, networking y becas para que más mujeres se integren y crezcan en el sector energético”, afirmó.

Acciones estratégicas

Entre las actividades que se impulsarán destacan:

Foros, talleres y mentorías para mujeres del sector.

Programas de capacitación y certificación profesional.

Difusión de oportunidades laborales y académicas.

Creación de redes de contacto y actividades de networking.

Inclusión de más mujeres en comités y eventos especializados.

WEN: 30 años fortaleciendo el liderazgo femenino

Fundada en 1994 en Estados Unidos, Women’s Energy Network llegó a México en 2017 y actualmente cuenta con más de 160 integrantes en el país, 85% de ellas mujeres. Su trabajo abarca desde la exploración y producción de petróleo y gas hasta energías renovables, generación eléctrica y proyectos de sustentabilidad.

Góngora Sánchez subrayó que esta alianza representa “una gran oportunidad para potenciar el desarrollo energético en Jalisco” y recordó que la misión de WEN es que mujeres y hombres trabajen como aliados para lograr mayor inclusión en los espacios de decisión.