Un lugar para pensar en la inversión: Expo Franquicias Guadalajara 2025

Uno de los eventos de exposición y comercialización de franquicias más importnates del occidente: Expo Franquicias Guadalajara 2025, para emprendedores en búsqueda de modelos de negocios innovadores y consolidados.

Una feria en la que además se reúnen inversionistas, consultores y conferencistas en torno a franquicias nacionales e internacionales, así como proveedores y nuevos modelos de negocio.

Expo Franquicias Guadalajara 2025

Con más de 4 mil 100 puntos de venta y 470 marcas operando en su territorio, Jalisco se consolida como el segundo estado con mayor presencia de franquicias en México, solo detrás de Ciudad de México y su zona metropolitana. Este posicionamiento cobra relevancia rumbo a la próxima edición de Expo Franquicias Guadalajara, que se celebrará el 22 y 23 de agosto en Expo Guadalajara.

De acuerdo con Alicia Barajas, directora de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), el mercado jalisciense destaca por su dinamismo y diversidad, concentrando sus operaciones principalmente en alimentos y bebidas (31%), cuidado personal, salud y belleza (25%) y servicios generales (13%).

“Jalisco es un lugar natural para el modelo de franquicia: combina ubicación estratégica, infraestructura y un sistema emprendedor muy relevante. Es un estado importantísimo para invertir y hacer crecer las marcas”, afirmó Barajas.

A nivel nacional, las franquicias generan más de un millón de empleos formales, aportan más del 5% al PIB y alcanzan una tasa de éxito del 85% a cinco años, muy por encima del promedio de los negocios tradicionales.

Con más de mil 500 marcas activas, México ocupa el quinto lugar mundial en este modelo de negocio.

Expo Franquicias Guadalajara 2025

Para Lidia Quezada, directora de Expo Franquicias Guadalajara, el evento es la principal plataforma del occidente del país para reunir a emprendedores, inversionistas y marcas en un solo lugar.

“Este año contamos con más de 150 franquicias expositoras, un programa renovado de conferencias y talleres, así como un Pabellón de Proveedores para fortalecer las redes de negocio. La meta es que cada visitante se lleve herramientas reales para iniciar o expandir su proyecto”, comentó.

La expo espera recibir a más de 3 mil visitantes calificados, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para el sector en la región.

PARA SABER

Información e inscripciones:

www.expofranquiciasguadalajara.com