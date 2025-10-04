Anuncian renovación total del Tren Ligero y Macrobús en Jalisco

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que en los próximos días se dará a conocer la compra de nuevas unidades para el Tren Ligero y el sistema Macrobús, como parte de un plan integral de modernización del transporte público que incluirá la remodelación total de las tres líneas del tren ligero.

Mi Macro Norte Periférico (Toma de pantalla)

El mandatario explicó que la licitación para la adquisición de los nuevos trenes y camiones está por concluir, y que uno de los principales objetivos es incrementar la frecuencia del servicio, atendiendo así una de las principales demandas de los usuarios.

“Una de las solicitudes más constantes es mejorar la frecuencia. En Mi Macro y en la Línea 1 del Tren Ligero los trenes son muy viejos, algunos operan desde 1989, cuando se inauguró la línea”, señaló Lemus.

Con la nueva flotilla, el gobierno busca aumentar la capacidad y reducir los tiempos de espera en las líneas del Tren Ligero y el sistema Mi Macro, especialmente de cara al Mundial de 2026, evento para el cual se prevé una gran afluencia de visitantes.

“Vamos a hacer para el Mundial la reposición de trenes; vamos a traer más camiones para Mi Macro y así aumentar las frecuencias”, aseguró el gobernador.

Además, Lemus informó que se realizará una limpieza y mantenimiento integral de las escaleras eléctricas de la Línea 3, que han presentado constantes fallas.

“Cuando se compraron, fueron adquiridas como si fueran para un hotel, no para el uso intenso y rudo del transporte público. Estamos analizando si se sustituyen, pero estarán listas para el Mundial”, explicó.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca mejorar la experiencia de los usuarios, garantizar mayor seguridad y eficiencia en la movilidad urbana, y consolidar a Guadalajara como una ciudad moderna y preparada para recibir eventos internacionales.