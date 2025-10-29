Calaverandia se enciende con la magia de la luz de Construlita

La magia de Calaverandia, el parque temático dedicado al Día de Muertos, no solo se encuentra en sus coloridos escenarios o en la recreación de tradiciones mexicanas, sino en la manera en que la luz transforma por completo la experiencia de quienes lo visitan. Este año, Grupo Construlita, vuelve a ser patrocinador oficial, aportando su experiencia y tecnología para que cada espacio del recorrido sea no solo visible, sino emocionalmente impactante.

Calaverandia 2025 (Facebook)

Sergio Pérez, líder de la Academia de Diseño de Iluminación en Grupo Construlita, explicó que su labor va mucho más allá de diseñar luces: “El tema es ser una luz y esparcir el conocimiento sobre la iluminación en México”, comentó. Según Pérez, en el país y en el mundo en general muchas veces damos la luz por hecho. “Llegamos a un lugar oscuro, extendemos la mano y esperamos que haya un apagador; si no está del otro lado, se va a prender la luz. Pero nunca nos detenemos a pensar por qué es importante la iluminación, cómo afecta nuestra percepción de los espacios, cómo puede hacer que un vestido se vea apagado o que un rostro luzca distinto dependiendo de la orientación de la luz”, explicó.

La participación de Construlita en Calaverandia combina este conocimiento técnico con el compromiso de ofrecer experiencias seguras y memorables. “Es un gusto patrocinar estos eventos. Sabemos que mucha gente nos va a ver y que el compromiso es que los productos de iluminación se vean bien durante toda la visita. Imagínate que de repente parpadeen los focos, que se apague alguno o que haya luces de distintos colores de forma descoordinada. Sería muy malo para el evento y para nosotros”, afirmó Pérez.

Calaverandia 2025 (Facebook)

Además de garantizar el correcto funcionamiento de las luces, Pérez destacó cómo la iluminación juega un papel central en la experiencia inmersiva de Calaverandia. La luz cálida, casi naranja, con el parpadeo de la flama de velas, ayuda a recrear la atmósfera del Día de Muertos y a conectar emocionalmente con los visitantes. “Si llegaras a Calaverandia y estuvieras todo oscuro, o con la típica luz fría, blanca o azul, no sería lo mismo. La iluminación tiene que responder al contexto del evento, generar calidez y emoción, y respetar la tradición que se está celebrando”, explicó. Para él, la luz no solo permite ver, sino sentir, remitirnos a recuerdos y generar una conexión con la cultura y la historia.

Pérez recordó que la tradición mexicana tiene una relación muy particular con la luz. Desde las veladoras en los cementerios hasta festividades locales como Las Iluminaciones en su ciudad natal, San Francisco del Rincón, la luz ha sido un símbolo que guía, protege y acompaña. “Allá en Michoacán, por ejemplo, los cementerios se iluminan de manera hermosa. Incluso estudiando la maestría en Suecia vi cómo allá también tienen sus velas para el Día de Todos los Santos. Es curioso cómo, en culturas distintas, la luz se convierte en un punto de conexión emocional”, comentó.

Para Construlita, participar en Calaverandia no solo es un acto de patrocinio, sino una oportunidad para mostrar la importancia de la innovación en iluminación. La empresa ha estado a la vanguardia tecnológica desde sus inicios, introduciendo productos como los focos halógeno MR16 y recientemente desarrollando focos LED de filamento capaces de ahorrar hasta 30 por ciento de energía en comparación con focos LED convencionales. “La iluminación no es sólo estética, también es funcional, debe cumplir normas y garantizar seguridad. En un espacio como Calaverandia, donde hay visitantes de todas las edades, esto es fundamental”, señaló Pérez.

Además, la labor de Construlita refleja cómo la iluminación puede transformar un espacio y la percepción de quienes lo habitan, integrando tradición, innovación y diseño. “México tiene una tradición de la luz muy rica. Desde eventos tan grandes como los fuegos artificiales hasta el uso del color y la orientación de la luz en la arquitectura. Poder combinar eso con la tecnología de punta y la innovación de nuestros productos en un evento cultural es un gran acierto”, concluyó.

Para quienes deseen conocer más sobre la luz y su aplicación, Pérez invitó al público a visitar las páginas de Tecnolite y Construlita, donde pueden recibir asesoría personalizada para proyectos de cualquier escala. “La iluminación va mucho más allá de un foco; queremos que la gente lo descubra en sus propios espacios”, enfatizó.

En pocas palabras, bajo la luz de Construlita, Calaverandia no es solo un parque, sino un viaje emocional que combina tradición, tecnología y arte, ofreciendo a cada visitante una experiencia inolvidable.