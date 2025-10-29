Encabeza Jalisco encuentro educativo para transformar la enseñanza con innovación: Academy 2025 y Aprende en Familia

Para explorar cómo la innovación puede transformar la enseñanza y mejorar la vida educativa, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) presentó los detalles de Jalisco Academy y Jalisco Aprende en Familia, dos eventos que reunirán a docentes, directivos, investigadores y especialistas de México y el mundo. Ambas iniciativas buscan impulsar una educación más dinámica, inclusiva y adaptada a los desafíos actuales.

Presentación de la 7.ª edición del Congreso Educativo Internacional Jalisco Academy

El titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó la evolución de Jalisco Academy, que se ha consolidado como un referente nacional e internacional en materia educativa. “Estamos presentando el día de hoy un evento que se ha vuelto tradición en Jalisco. Yo diría que en México e incluso en otras latitudes de la educación de Latinoamérica”, expresó el funcionario, al subrayar el impacto del encuentro en la formación docente.

Flores Miramontes señaló que el congreso ofrece a las y los profesionales de la educación la oportunidad de actualizarse en las tendencias globales y adquirir herramientas prácticas para su trabajo cotidiano. “Mucho tiene que ver con la actualización de todas las tendencias que haya a nivel global sobre las evoluciones en este mundo tan cambiante y en particular en el área de la educación”, afirmó. Este año, la séptima edición de Jalisco Academy se desarrollará bajo el lema Innova/Co-Crea/Transforma, invitando a reflexionar sobre cómo la innovación puede integrarse de manera significativa en los procesos de enseñanza.

Los ejes temáticos del encuentro —Innovar en comunidad, Innovar en la educación e Innovar en el vivir— guiarán un programa que incluirá más de 400 horas de contenido académico, según informó el Secretario. “En este evento se generan cientos de horas de contenido que se utilizan a lo largo del año”, puntualizó.

Por su parte, Yolanda Quintero Reyes, Subsecretaria de Formación y Atención al Magisterio, explicó que Jalisco Academy contará con conferencias magistrales, talleres, experiencias creativas y seis eventos integrados, además delChallenge Jalisco Academy, un reto que reconoce a las y los docentes innovadores. Detalló también que se implementará una transmisión simultánea de 17 agendas académicas, para que los participantes puedan acceder a todos los contenidos. “Este evento está pensado para disfrutarse, que siga siendo la fiesta académica de nuestros docentes y que siga convocando a repensar su práctica educativa”, señaló.

El congreso contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales que abordarán temas clave comoformación del carácter, inteligencia artificial, educación socioemocional, neurodivergencia, inclusión y desarrollo del talento. Además, se impartirán talleres sobre prácticas pedagógicas innovadoras, convivencia, cultura de paz e inteligencia artificial aplicada a la educación. “Este año nos ampliamos a latitudes como Irlanda, Kazajistán, China, Argentina y Perú, para enriquecer la mirada de la innovación educativa con voces diversas”, añadió Quintero Reyes.

De forma consecutiva, se llevará a cabo Jalisco Aprende en Familia, que aprovechará la presencia de especialistas para fortalecer el vínculo entre escuela y hogar. “Este año vamos a incluir, espalda con espalda, el Congreso Jalisco Aprende en Familia, para facilitar la logística y permitir que los profesionales compartan su experiencia con maestros y padres de familia”, explicó Flores Miramontes.

Finalmente, Emma Solórzano Carrillo, encargada del Despacho de la Dirección de Formación a Padres de Familia, informó que este congreso se realizará el viernes 7 de noviembre en el Centro Cultural Universitario, con el propósito de fortalecer el papel de las familias como el primer entorno educativo. “Jalisco Aprende en Familia es un espacio de encuentro, reflexión y acción que busca fortalecer el papel de las familias como primer entorno para la formación del carácter”, indicó. El evento ofrecerá herramientas prácticas basadas en investigación educativa para fomentar virtudes, hábitos positivos y habilidades socioemocionales en niñas, niños y adolescentes.

● La inscripción para participar en Jalisco Academy está disponible en:

congresoacademy.jalisco.gob.mx

● Para el evento Jalisco Aprende en Familia, el registro se realiza a través de:

registrofamilia.jalisco.gob.mx

PARA SABER

JALISCO ACADEMY

● En ediciones anteriores, ha contado con participantes de 34 países y los 32 estados de la República Mexicana. En 2024 alcanzó 81 mil 747 participantes en 2024.

● Se llevará a cabo del 5 al 6 de noviembre, con un horario de 9:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Universitario. Se podrá participar a través de la transmisión en vivo en:

youtube.com/educacionjalisco

● Las actividades ofrecerán múltiples oportunidades de aprendizaje, intercambio y creatividad para las y los participantes.

● Incluirán conferencias, talleres, experiencias creativas, eventos culturales como Biblioteca viva, Palabra viva, presentaciones de libros, conciertos y cine. Además de seis eventos integrados:

○ 8° Congreso Internacional de Psicopedagogía

○ VI Encuentro Lectura, Escritura y Oralidad

○ Encuentros Diversos

○ III Congreso Estatal Indígena

○ Jalisco bilingüe

○ Diálogos Iberoamericanos

JALISCO APRENDE EN FAMILIA

● Realizarán el 7 de noviembre, con un horario de 9:00 a 15:00 horas, en la Sala Plácido Domingo del Centro Cultural Universitario.

● Incluirá dos conferencias magistrales: “Padres con propósito: resiliencia, gratitud y fortaleza en la crianza” y “Crianza positiva como herramienta para educar en igualdad”, impartidas por Pável Pardo Segura y Paola Lazo Corvera, respectivamente.

● Habrá tres talleres: “La importancia del trabajo emocional desde la infancia”, con Aida Valeria Galindo Véliz; “Vive + Libre”, con José Iván Martínez Hernández, y “Liderazgo virtuoso en familia” impartido por Aurora Díaz Soloaga.