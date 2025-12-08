Amplia Jalisco conectividad aérea con nueva ruta Guadalajara–Calgary

Con el propósito de fortalecer su presencia en el mercado canadiense y ampliar la conectividad internacional del estado, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo encabezada por Michelle Fridman Hirsch, inauguró el nuevo vuelo directo Guadalajara–Calgary (YYC), operado por WestJet. La llegada de esta ruta establece por primera vez un enlace directo entre ambas ciudades, sumando a Calgary —donde la aerolínea tiene más de 30 años de operación y un movimiento anual de 27 millones de pasajeros— al mapa de conexiones estratégicas que dinamizan el turismo en la región.

El crecimiento del mercado canadiense ha sido especialmente significativo. De enero a octubre, el flujo de pasajeros incrementó 5 por ciento, mientras que para 2025 se registra un aumento de 8 por ciento en llegadas, consolidándose como el 15 por ciento del turismo internacional que arriba a Jalisco. La apertura de esta ruta aporta además un crecimiento del 5 por ciento en volumen de viajeros, al pasar de 785 mil 286 visitantes en 2024 a 825 mil 49 en 2025, una confirmación del fortalecimiento sostenido de la conectividad entre ambas regiones.

El vuelo inaugural llegó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde autoridades estatales, representantes consulares, directivos de WestJet y medios de comunicación celebraron el inicio de esta nueva etapa. Durante el acto protocolario, Michelle Fridman Hirsch destacó la relevancia del nuevo enlace y subrayó que la presencia del mercado canadiense se ha intensificado gracias al interés creciente por los destinos del estado. “Me llena de orgullo que hoy estemos celebrando esto. Es la primera vez que Guadalajara está conectado con Calgary, pero ya estamos conectados, a través de otras aerolíneas, con Montreal, con Toronto —ya con dos aerolíneas— y con Vancouver”, afirmó.

La ruta operará hasta el 12 de abril de 2026, con dos frecuencias semanales, los martes y domingos, a bordo de un Boeing 737 con capacidad para 174 pasajeros, desde el aeropuerto administrado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Esta incorporación se suma al crecimiento general de la conectividad hacia Canadá, donde actualmente cinco aerolíneas enlazan Jalisco tanto desde Guadalajara como desde Puerto Vallarta, ampliando las posibilidades de viaje entre ambos territorios.

Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 se han inaugurado seis rutas adicionales hacia Canadá, lo que ha permitido sumar 26 mil 34 asientos de llegada, equivalentes a un incremento del 3 por ciento respecto a 2024. Con ello, la oferta total supera ahora los 775 mil asientos, consolidando a Jalisco como un hub estratégico de conexión aérea hacia Norteamérica.

En la recepción del vuelo inaugural estuvieron presentes Carlos Preciado, Ejecutivo de Servicios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara; Sébastien Moffett, Cónsul de Canadá en Guadalajara; Shannon McCarthy, representante del Gobierno de la Provincia de Alberta en México; y David de Alba, Gerente Comercial de WestJet, quienes destacaron la relevancia del nuevo puente aéreo para fortalecer la relación entre Jalisco y Canadá.